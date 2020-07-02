підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 липня 2020, четвер, 12:09 9
Суспільство 2020-07-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
Закриття кафе після 22:00 не знижує ризик зараження, а басейни безпечніше маршрутки, – лікар Комаровський

Закриття кафе після 22:00 не знижує ризик зараження, а басейни безпечніше маршрутки, – лікар Комаровський

Ирина Николенко
Євген Комаровський, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, поради Комаровського, Посилення карантину
Євген Комаровський. Фото: Facebook/Євген Комаровський
Євген Комаровський. Фото: Facebook/Євген Комаровський

Доктор Комаровський розкритикував посилення карантинних обмежень в Києві, введені Київською міською державною адміністрацією (КМДА) з 1 липня, щодо закриття закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00, зазначивши, що таким чином знизити ризик зараження неможливо. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

Доктор Комаровський повідомив, що через закриття кафе і кінотеатрів після 22:00, знизити рівень ризику зараження коронавірусом неможливо.

"Є проблема, кінотеатр – це закрите приміщення. Інтенсивність повітрообміну в кінотеатрі і відстань між людьми в кінотеатрі визначає ступінь ризику. При чому тут час доби – я не розумію. Ось, наприклад, кінотеатр, у нього швидкість обміну повітря така-то – ми дозволяємо при такій вентиляції повітря проводити заходи. Немає такої системи вентиляції – цей зал не працює. Ось головний чинник. Чому раптом стало обставиною – я не знаю як лікар. Можливо, є якісь нові відкриття київських епідеміологів. Чому о 18:00 кінотеатр можна відкрити, а о 22:00 не можна", – повідомив Коморовський.

Зі слів Комаровського, під час купання в басейні менше ризику заразитися коронавірусом, ніж у транспорті.

"Через воду вірус не передається. Купання в басейні багаторазово менш ризиковано, ніж будь-який автобус або тролейбус в місті Києві", – сказав доктор Комаровський.

Як повідомляли Українські Новини, лікар Євген Комаровський дав поради щодо того, як правильно повернутися до роботи в офіс під час епідемії коронавірусу.

Крім того, лікар Комаровський розповів про дієвість альтернативних засобів стандартному антисептику – чи можна обробляти руки медичним спиртом, горілкою або самогоном.

Більше новин про: Євген Комаровський Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19 поради Комаровського Посилення карантину

У Києві знову збільшилася кількість нових випадків...
Після одноденного падіння захворюваність коронавір...
Повністю уникнути ризиків неможливо: Комаровський ...
На Шацьких озерах посилили карантин: будуть зачиня...
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати
У Києві знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Новини
У Миколаївській області загорілося величезне звалище 12:56
Кабмін хоче збільшити штраф за порушення маскового режиму до 5 тис. гривень 12:55
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:45
У Західній Монголії оголосили карантин через бубонну чуму. Що це за хвороба 12:39
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски влади 13:15
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
більше новин
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
більше новин
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok