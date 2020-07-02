Закриття кафе після 22:00 не знижує ризик зараження, а басейни безпечніше маршрутки, – лікар Комаровський

Доктор Комаровський розкритикував посилення карантинних обмежень в Києві, введені Київською міською державною адміністрацією (КМДА) з 1 липня, щодо закриття закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00, зазначивши, що таким чином знизити ризик зараження неможливо. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

Доктор Комаровський повідомив, що через закриття кафе і кінотеатрів після 22:00, знизити рівень ризику зараження коронавірусом неможливо.

"Є проблема, кінотеатр – це закрите приміщення. Інтенсивність повітрообміну в кінотеатрі і відстань між людьми в кінотеатрі визначає ступінь ризику. При чому тут час доби – я не розумію. Ось, наприклад, кінотеатр, у нього швидкість обміну повітря така-то – ми дозволяємо при такій вентиляції повітря проводити заходи. Немає такої системи вентиляції – цей зал не працює. Ось головний чинник. Чому раптом стало обставиною – я не знаю як лікар. Можливо, є якісь нові відкриття київських епідеміологів. Чому о 18:00 кінотеатр можна відкрити, а о 22:00 не можна", – повідомив Коморовський.

Зі слів Комаровського, під час купання в басейні менше ризику заразитися коронавірусом, ніж у транспорті.

"Через воду вірус не передається. Купання в басейні багаторазово менш ризиковано, ніж будь-який автобус або тролейбус в місті Києві", – сказав доктор Комаровський.

Як повідомляли Українські Новини, лікар Євген Комаровський дав поради щодо того, як правильно повернутися до роботи в офіс під час епідемії коронавірусу.

Крім того, лікар Комаровський розповів про дієвість альтернативних засобів стандартному антисептику – чи можна обробляти руки медичним спиртом, горілкою або самогоном.