Повністю уникнути ризиків неможливо: Комаровський розповів, як правильно відновити роботу в офісі

Відомий педіатр і автор книг доктор Євген Комаровський розповів про те, як налагодити роботу в офісі після ослаблення карантину, який розпочався в Україні з 11 травня, щоб зменшити ризик зараження серед співробітників.

Про це Комароский розповів у своєму відеоблозі.

За його словами, повністю мінімізувати ризики зараження коронавірусом при роботі в офісі не можна.

"У мене працюють або ті, які можуть дійти до офісу пішки, або ті, які можуть доїхати до офісу на власному транспорті, не контактуючи по дорозі ні з ким. Всі інші співробітники працюють з дому", - розповів про свій досвід Комаровський, порадивши керівникам компаній робити за можливості так само.

Комаровський порадив оцінити ризики перед прийняттям рішень. Якщо є співробітники, у яких підвищений ризик захворіти, такі співробітники в жодному разі не повинні виходити в офіс. До таких співробітників належать люди старше 60 років, люди з ішемічною хворобою серця, ожирінням, або іншими хронічними захворюваннями. Також треба врахувати, чи немає у співробітників офісу вдома людей з групи ризику.

Люди до 50-60 років можуть працювати в офісі.

Перед виходом в офіс потрібно в першу чергу оцінити стан здоров'я співробітників.

Якщо є можливість протестувати всіх співробітників, то це значно зменшить шанси на зараження коронавірусом. Також не завадить термометрія в офісі.

Якщо в колективі є працівники із зони ризику, можна подумати про перерозподіл обов'язків серед співробітників. Людям з групи ризику можна доручити завдання, які можна виконувати вдома, а тим, хто не в зоні ризику, взяти на себе їхні обов'язки.

Оптимально, щоб в офісі було щонайменше 8 кв. м на одного співробітника. Між столами має бути відстань більш як 2 м.

Комаровський Також порадив звернути увагу на якість повітря в офісі і повітрообмін.

Температура повітря має бути не вище 21 градуса, оптимальна вологість 40-60%. Відкриті вікна - наскрізні провітрювання.

Кондиціонери, що працюють у замкнутому приміщення, не мають працювати на рекондиціонування, а в приміщенні потрібно регулярно влаштовувати протяги.

Також в офісі має бути вода і мило, не треба пшикати санітайзери. Бажано передбачити датчики для умивальника і мила, для зменшення контактів з поверхнями.

Під час прибирання в першу чергу потрібно обробляти поверхні, куди потрапляє слиз - столи, дверні ручки та ін.

Якщо приходять відвідувачі, бажано облаштувати для прийому окрему кімнату, ближче до виходу, з дотриманням дистанції, якщо є можливість, зробити перегородку.

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Як повідомляли Українські Новини, раніше Комаровський розповів, чи вбиває самогон коронавірус,а також про те, як довго коронавірус може жити в організмі людини.