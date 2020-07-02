На Прикарпатті зійшов зсув і заблокував 9 населених пунктів

Залишаються заблокованими дев'ять населених пунктів у Івано-Франківській області через зсуви, викликані сильними дощами, залишаються підтопленими 12 населених пунктів, шість з них знаходяться у Верховинському районі і три - у Косівському.

Про це повідомляє управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, у четвер, 2 липня.

"В Косівському районі через зсуви і виходу річки з берегів на дорожнє покриття відсутній проїзд до трьох населених пунктів (с. Шепіт, ділянки Завоєли, Ставник, Плаюць, Ведмежий, Лазні в с. Космач і ділянки Підбрусний, Брусний в с. Брустурів), у Верховинському районі залишається заблокованими - 6 ПП (с. Дземброня, с. Бистрець, с. Шибене, с. Грамотне, с. Стовпни, с. Кохан)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактом вирубки лісів, що ймовірно призвело до стихійного лиха на території Прикарпаття.

Міністерство внутрішніх справ планує направити в Івано-Франківську область великогабаритну техніку Національної гвардії для розчищення річищ після негоди, а також будуть перекинуті додаткові сили рятувальників і поліції.