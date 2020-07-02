У результаті вибуху вогнегасника в Полтавській області загинув чоловік

У Полтавській області на нафтобазі загинула людина. Фото: tribun.com.ua

У Полтавській області на нафтобазі загинула людина. Фото: tribun.com.ua

У середу, 1 липня, в Соколовій Балці (Полтавська область) на виробничій базі СП "Полтавської газонафтової компанії", під час виконання планової перевірки стану вогнегасників, стався нещасний випадок з 46-річним представником компанії-підрядника, яка є сертифікованою для виконання послуг з технічного обслуговування засобів пожежогасіння.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Співробітникові компанії-підрядника було надано першу допомогу і були проведені реанімаційні дії, на жаль він загинув у результаті отриманих травм.

За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу і з'ясовують усі подробиці інциденту.

СП ПГНК приносить свої співчуття близьким загиблого.

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