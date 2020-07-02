У результаті вибуху вогнегасника в Полтавській області загинув чоловік

У середу, 1 липня, в Соколовій Балці (Полтавська область) на виробничій базі СП "Полтавської газонафтової компанії", під час виконання планової перевірки стану вогнегасників, стався нещасний випадок з 46-річним представником компанії-підрядника, яка є сертифікованою для виконання послуг з технічного обслуговування засобів пожежогасіння.Про це повідомляє пресслужба компанії. Співробітникові компанії-підрядника було надано першу допомогу і були проведені реанімаційні дії, на жаль він загинув у результаті отриманих травм. За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу і з'ясовують усі подробиці інциденту. СП ПГНК приносить свої співчуття близьким загиблого. Раніше Українські Новини повідомляли, будинок, який вибухнув у Києві на Позняках, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, повністю демонтують. Також в МВС назвали основну версію вибуху багатоповерхового будинку на Позняках - недотримання технологій перевірки лічильників. У Луганській області стався обвал у шахті, внаслідок чого загинув один гірник, другого з травмами доставили в лікарню.