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  • У результаті вибуху вогнегасника в Полтавській області загинув чоловік
02 липня 2020, четвер, 11:28 11
Події 2020-07-02T18:42:39+03:00
Українські Новини
У результаті вибуху вогнегасника в Полтавській області загинув чоловік

У результаті вибуху вогнегасника в Полтавській області загинув чоловік

Ирина Николенко
постраждалі від вибуху, вибух, вибух на підприємстві
У Полтавській області на нафтобазі загинула людина. Фото: tribun.com.ua
У Полтавській області на нафтобазі загинула людина. Фото: tribun.com.ua

У середу, 1 липня, в Соколовій Балці (Полтавська область) на виробничій базі СП "Полтавської газонафтової компанії", під час виконання планової перевірки стану вогнегасників, стався нещасний випадок з 46-річним представником компанії-підрядника, яка є сертифікованою для виконання послуг з технічного обслуговування засобів пожежогасіння.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Співробітникові компанії-підрядника було надано першу допомогу і були проведені реанімаційні дії, на жаль він загинув у результаті отриманих травм.

За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу і з'ясовують усі подробиці інциденту.

СП ПГНК приносить свої співчуття близьким загиблого.

Раніше Українські Новини повідомляли, будинок, який вибухнув у Києві на Позняках, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, повністю демонтують.

Також в МВС назвали основну версію вибуху багатоповерхового будинку на Позняках - недотримання технологій перевірки лічильників.

У Луганській області стався обвал у шахті, внаслідок чого загинув один гірник, другого з травмами доставили в лікарню.

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