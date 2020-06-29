Внаслідок обвалу на шахті в Луганській області загинув один гірник

У Луганській області внаслідок обвалу на одній із шахт ПАТ "Лисичанськвугілля" загинув один гірник, ще один зазнав численних травм.

Про це повідомив депутат Верховної ради та голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Обвал стався на шахті "Привольнянська" 28 червня близько 23:30. Внаслідок інциденту загинув шахтар. Ще один зазнав численних травм. Рятувальники евакуювали постраждалого на поверхню.

"Його колегу з численними переломами рятувальники 2 ВГРЗ евакуювали на поверхню і доставили в лікарню Лисичанська", – йдеться в повідомленні

Раніше Українські Новини, 2 шахтарів загинули 29 травня минулого року через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області. Після того Володимир Зеленський скликав РНБО через аварію на шахті "Лісова", де загинули два гірники.

Крім того, минулого року вДонецькій області поблизу Торецька на шахті "Центральна" стався обвал, внаслідок чого загинув гірник. Тоді на аварійній ділянці перебували 2 гірники, один врятувався самостійно.