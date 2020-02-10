"Велика сімка" відмовилася від підтримки Ситника, НАБУ чекає перезавантаження, – експерти

Епопея з можливою відставкою директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, якого суд визнав винним в корупції, схоже, підходить до логічного завершення. Політологи розцінюють сьогоднішню заяву "Великої сімки" (G7) як фактично зняття негласної "недоторканності" з керівника НАБУ.

Посли "великої сімки" сьогодні, 10 лютого, опублікували повідомлення в соціальній мережі Twitter про те, що звільнення та призначення директора НАБУ має відбуватися відповідно до чинного законодавства.

"З 2014 року члени "Великої сімки" підтримують зусилля уряду та народу України зі створення НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищої антикорупційного суду. Для забезпечення доброчесності та незалежності українських антикорупційних інституцій важливо, щоб обрання та усунення керівництва цих органів відбувалося відповідно до чинного законодавства, і щоб закони застосовувалися однаково по відношенню до всіх інститутів", - дослівно заявили в G7.

"В дипломатії це категоризується навіть не як "грубезний натяк", а як пряма та категорична вказівку. Нагадаю, що головують в G7 зараз США - ті ж США, непробивною підтримкою яких так хизувався Ситник. А тепер підтримка "була, проте вся вийшла" . Плюс Ситник вліз до "Трампгейту" зі своїми кривими "інтригами" навколо Клінтон і злиттям документів", - пише політолог Олексій Голобуцький.

"Посли G7 виступили із заявою, що в перекладі з дипломатичної на звичайну мову означає, що Ситника можна звільняти, але за законом, - пише політолог Тарас Загородній. - Тобто, якщо парламент проголосує, то ми не проти. З огляду на, що вже є 216 підписів за відставку Ситника в парламенті при необхідних 150, це може спокійно статися, незважаючи на усі істерики грантоїдів, які захищають це непорозуміння реєстрового корупціонера".

Дійсно, у Верховній Раді України 7 лютого був зареєстрований проект постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора НАБУ. Авторами проекту постанови підписані 216 народних депутатів практично від усіх фракцій, окрім "Голосу".

"Врятувати керівництво НАБУ могли завершені розслідування щодо топ-корупціонерів з передачею актів до антикорупційного суду - однак цього не відбулося, незважаючи на запит суспільства й доручення Президента. Імпічменту Трампа також не відбувся. В залякування тим, що лише збереження директора НАБУ на посаді є умовою надання траншу МВФ - ніхто не вірить", - пише колишній народний депутат і політолог Ігор Попов.

З скандалу потрібно виходити м'яко. "Зеленський вже який місяць мовчить на цю тему, дотримуючись тактики "порятунок потопаючого Ситника - справа рук самого потопаючого Ситника". Схоже, потрібну тактику самоусунення зайняли й міжнародні партнери, до яких традиційно звикли апелювати захисники "головного антикорупціонера". Зараз міжнародне співтовариство просить лише, щоб все було "за законом", прекрасно усвідомлюючи, що "згідно закону" парламент підтримає постанову, яку внесли не менше третини депутатів", - пише екс-нардеп та екс-голова "Комітету виборців України" Олександр Черненко.

І найкращим соусом, під яким можна було б подати кадровий провал з призначенням явно не того на таку відповідальну посаду, на його думку, могло б стати перезавантаження НАБУ за прикладом перезавантаження Державного бюро розслідувань. "За наявністю волі процедури можна вибудувати: наприклад, перезавантаження ГБР, ГПУ або ЦВК також були проведені відповідно до судових рішень. Тому питання внесенн змін до закону про НАБУ та кадрового перезавантаження можуть включити хоч до перехідних положень закону про землю", - вважає Ігор Попов.

Політтехнолог Віталій Кулик каже, що після перемоги Трампа над демократами в справі імпічменту в Білому Домі вирішили "скинути" й зовнішньополітичні зобов'язання демократів. "Ситник на чолі НАБУ якраз й був такою "валізою без ручки", яка дісталася від демократів. Тепер він команді Трампа не потрібен. Білий Дом має інші способи тиску на Банкову та Зеленського".

Власне, валізою без ручки Ситник є не лише для США, а в першу чергу для Зеленського. Перезавантаження НАБУ (яке, до речі, давно назріває, враховуючи негативну ефективність їх роботи під керівництвом Ситника) - справа вже найближчого часу. І це буде зроблено саме так, як хоче G7 - "відповідно до чинного законодавства, і щоб закони застосовувалися однаково по відношенню до всіх інститутів".