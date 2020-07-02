Сьогодні відбудеться ЗНО з фізики. Коли будуть результати

Сьогодні відбудеться тестування з фізики після того, як 30 червня відбулося ЗНО з української мови та літератури, на тестування з цього навчального предмета зареєструвалися 28 110 тисяч осіб, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

"Для проходження тесту з фізики зареєструвалися 28110 осіб, для яких створені 1926 аудиторій в 114 пунктах тестування", – йдеться в повідомленні.

Щоб уникнути великого скупчення біля входів у пункти тестування допуск учасників до пункту почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо абітурієнт прибуде в пункт тестування після 10:50, його не допустять до участі у ЗНО.

Для входу до пункту тестування учасники повинні подати три документи:

оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі в ЗНО (учасники повинні самостійно видрукувати з інформаційної сторінки).

На тестування абітурієнти повинні взяти з собою 2-3 ручки чорного кольору і пляшку питної води без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.

Також, під час проходження ЗНО забороняється мати при собі засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, крім того, друковані і рукописні матеріали.

Коли будуть результати

Результати ЗНО з фізики будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 17 липня.

Раніше Українські Новини повідомляли, в ЗНО з математики взяли участь 152 тисячі осіб, але зареєструвалися на 34 тисячі більше.

Результати ЗНО з української мови та літератури оголосять до 25 липня на інформаційних сторінках учасників тестування.