Сьогодні Польща відновила авіасполучення з Україною, Wizz Air виконав рейси з Києва до 3 польських міста

Радою міністрів Польщі прийнято рішення про відновлення авіасполучення 1 липня з низкою країн, серед яких також і Україна. Крім того, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) вже здійснила перші рейси з Києва. Відповідне розпорядження опубліковано в офіційній газеті Ради міністрів Польщі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, залишається в силі заборона на авіаперевезення пасажирів з усіх країн, крім країн Європейської угоди про вільної торгівлі (ЄАВТ - Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн), а також з сьогоднішнього дня Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії, Республіки Корея та України.

При цьому залишається заборона на обслуговування пасажирів з Швеції та Португалії.

1 липня Wizz Air виконала з міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського рейси в Краків, Варшаву і Вроцлав і запланувала на 2 липня рейс до Варшави.

Як повідомляли Українські Новини, від 16 червня діяло розпорядження польського уряду про заборону на авіаперевезення пасажирів з більшості країн, в тому числі з України, до 30 червня.

Раніше, 22 червня, Польща відновила міжнародне залізничне сполучення з Німеччиною, Чехією, Австрією, Угорщиною і Словаччиною.