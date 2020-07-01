Українцям поки що не можна в Європу. Рішення будуть переглядати кожні 2 тижні

У той час, як з 15 червня частково відновлюється авіасполучення з країнами Європи, Рада Європейського Союзу продовжила обмеження на поїздки, в тому числі з України, рішення переглядається кожні 2 тижні.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, передають Українські Новини.

"30 червня рада прийняла рекомендацію про поступове зняття тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС. Обмеження на поїздки повинні бути зняті для країн, перерахованих у рекомендації, цей список переглядається і, залежно від обставин, оновлюється кожні 2 тижні", - сказано в ньому.

У перелік країн, громадяни яких можуть відвідувати ЄС в туристичних цілях, Україна не вказана.

Рекомендується скасувати обмеження для Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Чорногорії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Китаю (за умови підтвердження взаємності).

Критерії визначення ЄС третіх країн, для яких слід зняти чинне обмеження на поїздки, що включають, зокрема епідемічну ситуацію та заходи стримування, а також економічні і соціальні характеристики.

Зокрема, для зняття обмежень число нових випадків COVID-19 за останні 14 днів на 100 тис. жителів має бути близьким до середнього показника ЄС або нижче його.

Також повинен спостерігатися стабільний або низхідний тренд нових випадків за цей період у порівнянні з попередніми 14 днями, повинне проводитися тестування в достатній кількості, відстеження контактів, локалізація, лікування і звітність.

Взаємність також повинна прийматися в увагу регулярно і в кожному конкретному випадку.

Як повідомляли Українські Новини, Рада міністрів Польщі прийняла рішення про відновлення авіаперевезень пасажирів з ряду країн, в тому числі з України, з 1 липня, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) вже виконала рейси з Києва на Краків, Варшаву та Вроцлав.

Крім того, Туреччина відкриває кордони і відновить пасажирські перевезення з Україною з 1 липня.