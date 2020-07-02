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02 липня 2020, четвер, 05:50 5 Карта
Життя 2020-07-02T06:15:02+03:00
Українські Новини
Екстремальна спека в Україні посилиться, а в Європі піде сніг: погода буде контрастною

Екстремальна спека в Україні посилиться, а в Європі піде сніг: погода буде контрастною

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода на тиждень
Спека Фото: pixabay
Спека Фото: pixabay

В четвер дощі очікуються на заході і сході країни, але в більшості областей спека посилиться, в той час, як синоптики прогнозують неймовірну спеку до +39, потужні тропічні зливи і посуху в липні. Водночас на вихідних у столиці трохи похолодає і очікується комфортна погода

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 2 липня значна частина України опиниться під впливом антициклону Valentin, тому буде багато сонця. У той же час локальні дощі з грозами пройдуть на заході України, а також місцями над Луганській, Донецькій, Запорізькій областях і в Криму.

Прогноз погоди Прогноз погоди

"Західні дощі принесе фронт циклону Thekla, який господарює на території континентальної Європи і навіть організує 2 липня в Норвегії, недалеко від Осло, мокрий сніг. Українцям мокрий сніг явно не загрожує, у четвер протягом дня у більшості областей очікується 27-33 градуси", – написала Діденко.

Погода. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко Погода. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що в Києві ще більше посилиться спека – в четвер максимально очікується 30-32 градуси, опади малоймовірні.

Погода в Європі. Карта зі сторінки Facebook Наталки ДіденкоПогода в Європі. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

"Між іншим, досить комфортним буде повітря у столиці в суботу-неділю, в межах 26-28 градусів", – додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Тим часом, синоптики дали докладний прогноз на перший тиждень липня.

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