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01 липня 2020, середа, 21:55 5
Зовнішня політика 2020-07-01T23:15:01+03:00
Українські Новини
Радбез ООН проголосував за глобальне припинення вогню на час пандемії коронавірусу

Радбез ООН проголосував за глобальне припинення вогню на час пандемії коронавірусу

Валерия Драгомирова
ООН, ВООЗ, коронавірус у світі
ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

Рада безпеки ООН схвалила резолюцію про глобальне припинення вогню на час пандемії коронавірусу. Через неї померли понад півмільйона людей. Документ вимагає тимчасово зупинити бойові дії в усіх світових конфліктах.

Про це заявив речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко.

Резолюція Радбезу ООН вимагає негайно припинити вогонь і закликає до гуманітарної паузи на 90 днів.

"Через 100 днів після призову генсекретаря ООН до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19 Радбез сьогодні нарешті ухвалила довгоочікувану резолюцію", - зазначив Ніколенко.

Глобальне припинення вогню. Документ: Facebok/Oleg NikolenkoГлобального припинення вогню. Документ: Facebok/Oleg Nikolenko

Як повідомляли Українські Новини, вперше в історії Генасамблею ООН провели у режимі онлайн через пандемію коронавірусу. Раніше у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення. За словами голови ВООЗ, попри прогрес багатьох країн у боротьбі з коронавірусом, у всьому світі в цілому поширення захворювання прискорюється. ВООЗ відправить команду в Китай для з'ясування обставин походження коронавірусу.

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