Радбез ООН проголосував за глобальне припинення вогню на час пандемії коронавірусу

Рада безпеки ООН схвалила резолюцію про глобальне припинення вогню на час пандемії коронавірусу. Через неї померли понад півмільйона людей. Документ вимагає тимчасово зупинити бойові дії в усіх світових конфліктах. Про це заявив речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко. Резолюція Радбезу ООН вимагає негайно припинити вогонь і закликає до гуманітарної паузи на 90 днів. "Через 100 днів після призову генсекретаря ООН до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19 Радбез сьогодні нарешті ухвалила довгоочікувану резолюцію", - зазначив Ніколенко. Глобального припинення вогню. Документ: Facebok\/Oleg Nikolenko Як повідомляли Українські Новини, вперше в історії Генасамблею ООН провели у режимі онлайн через пандемію коронавірусу. Раніше у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення. За словами голови ВООЗ, попри прогрес багатьох країн у боротьбі з коронавірусом, у всьому світі в цілому поширення захворювання прискорюється. ВООЗ відправить команду в Китай для з'ясування обставин походження коронавірусу.