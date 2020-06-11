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11 червня 2020, четвер, 13:28 5
Політика світу 2020-06-11T14:30:03+03:00
Українські Новини
Уперше в історії Генасамблею ООН проведуть онлайн через пандемію коронавірусу

Уперше в історії Генасамблею ООН проведуть онлайн через пандемію коронавірусу

Елизавета Кесельман
ООН, Генеральна Асамблея ООН, Коронавірус, Covid-19, Пандемія коронавірусу
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова

Голова Генасамблеї ООН Тіджанні Мухаммад-Банді звернувся з пропозицією до країн-учасниць організувати заплановану на 22-29 вересня сесію Генасамблеї в онлайн-режимі. Такі заходи можуть бути введені на тлі боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє DW.

В ООН запропонували, щоб в залі Генасамблеї презентували заздалегідь записані виступи без особистої участі представників держав у засіданні.

"Я припускаю, що обмеження на міжнародні поїздки і проведення масштабних зустрічей за безпосередньою участю лідерів держав з-за пандемії COVID-19, можливе, тією чи іншою мірі все ще будуть діяти у вересні 2020 року", — заявив Мухаммад-Банді.

З його слів, країни повинні надіслати записи промов своїх президентів, прем'єр-міністрів або інших представників, тривалістю не більше 15 хвилин, за п'ять днів до початку роботи сесії.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з дослідженнями, завдяки посиленням заходів з карантину, в Європі вдалося врятувати життя понад 3 млн осіб.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про погіршення ситуації з коронавірусом у світі.

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