Уперше в історії Генасамблею ООН проведуть онлайн через пандемію коронавірусу

Голова Генасамблеї ООН Тіджанні Мухаммад-Банді звернувся з пропозицією до країн-учасниць організувати заплановану на 22-29 вересня сесію Генасамблеї в онлайн-режимі. Такі заходи можуть бути введені на тлі боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє DW.

В ООН запропонували, щоб в залі Генасамблеї презентували заздалегідь записані виступи без особистої участі представників держав у засіданні.

"Я припускаю, що обмеження на міжнародні поїздки і проведення масштабних зустрічей за безпосередньою участю лідерів держав з-за пандемії COVID-19, можливе, тією чи іншою мірі все ще будуть діяти у вересні 2020 року", — заявив Мухаммад-Банді.

З його слів, країни повинні надіслати записи промов своїх президентів, прем'єр-міністрів або інших представників, тривалістю не більше 15 хвилин, за п'ять днів до початку роботи сесії.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з дослідженнями, завдяки посиленням заходів з карантину, в Європі вдалося врятувати життя понад 3 млн осіб.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про погіршення ситуації з коронавірусом у світі.