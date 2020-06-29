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29 червня 2020, понеділок, 14:27 10
Світ 2020-06-29T16:32:26+03:00
Українські Новини
У світі від коронавірусу померло понад пів мільйона осіб

У світі від коронавірусу померло понад пів мільйона осіб

Елизавета Кесельман
ВООЗ, Спалах коронавірусу, коронавірус у світі
Коронавірус в світі. Фото: pixabay
Коронавірус в світі. Фото: pixabay

На за даними на 29 червня, кількість хворих на коронавірус перевалила за 10 мільйонів, померли від інфекції понад півмільйона людей після того, як тиждень назад Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозувала такі цифри. Про це свідчать дані Worldometer.

Як наголошується, точна кількість інфікованих становить 10 086 969 осіб. Померлих — 501 393 людини. Одужали понад 5,4 млн осіб.

Також спостерігається падіння рівня смертності — за останніми даними, він знизився на 1% і становить 8%. Зараз хворіють 4,1 млн осіб, з них 57,8 тис. у тяжкому стані.

Лідером з поширення інфекції залишається США — у країні 2,59 млн хворих і понад 128 тис. померлих.

У Бразилії кількість інфікованих становить 1,3 млн, з них 57 тис. померли.

У Росії коронавірус виявили у більш ніж 627 тис. осіб, з них померли 8,9 тис.

Також зростає кількість хворих в Індії — інфікувалися 529 тис. осіб, з них померли понад 16 тис.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ попереджали про те, що літо не допоможе знизити ризик захворюваності на коронавірус.

Також відомство сумнівається, що вченим вдасться винайти вакцину від коронавірусу. 

 

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