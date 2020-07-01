Пекельна спека до +34 атакує, але місцями з дощами і грозами. Прогноз погоди на 2 липня

У четвер, 2 липня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вдень +30...+32 градуси, вночі +18...+20 градусів, водночас, згідно з прогнозами, перший тиждень липня в Україні буде спекотним і супроводжуватиметься дощами на заході. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, вітер південно-західний, 3-8 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, удень +23...+29 градусів, у Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях +25...+30 градусів. У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, пориви вітру 15-20 м\/с, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси. У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів. У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів. У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області вдень місцями короткочасні дощі, в другій половині дня з грозами, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33 градуси. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33 градуси. На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Донецькій області вночі короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Херсонській області вночі короткочасні дощі, грози, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34 градуси. У Криму мінлива хмарність, вночі короткочасні дощі, грози, вдень без опадів, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +28...+33 градуси. У Ялті вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Температура вночі +20...+22 градуси, вдень +28...+30 градусів. 1 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси. Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020. Тим часом синоптики дали докладний прогноз на перший тиждень липня.