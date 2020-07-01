Холодні атмосферні фронти зіб'ють температуру: синоптик дала прогноз на початок липня

Згідно з прогнозами, перший тиждень липня в Україні буде спекотним і супроводжуватиметься дощами на заході. Проте в середу буде прохолодніше - над північною частиною Європи зібралися циклони, які принесуть і в нашу країну свіже повітря.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

З її слів, циклони Thekla, Sylvia 1 і 2 принесуть дощі, грози, навіть шквали з градом.

Водночас, постраждалий від негоди захід України трохи відпочине — 1 липня там не очікується сильних опадів. Дощі в основному на сході країни. При цьому спека не особливо спаде — від 24 до 33 градусів.

З її слів, зараз над Україною атмосферний фронт, який продовжить і завтра поливати землю грозовими дощами, місцями зі шквалом і градом.

"В середу він почне липень короткочасними дощами в східних областях України, десь в Криму, пройде через Дніпро з районами і до Запоріжжя. Також окремі дощі можливі на заході та півночі України, але нічого, на щастя, потужного. Оскільки цей холодний фронт, то в середу, в його тилу, пошириться, хоча і тимчасово, більш свіже повітря. В Україні очікується протягом дня 24-28 градусів. На півдні і південно-сході спека утримається, 28-33 градуси", — написала Діденко.

У Києві 1 липня спека трохи спаде, в столиці максимально 25-27 градусів, істотних опадів завтра навряд чи варто очікувати.

Синоптик зазначила, що найближчим часом погода в Україні буде спекотною.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також за прогнозами синоптиків, липень обіцяє бути спекотним. Але грози та шквальні зливи теж нікуди не зникнуть.