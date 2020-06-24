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24 червня 2020, середа, 17:10 14
Суспільство 2020-06-24T19:30:03+03:00
Українські Новини
В готелі Києві повністю відновили роботу: які умови для гостей і в місцях розміщення

В готелі Києві повністю відновили роботу: які умови для гостей і в місцях розміщення

Ирина Николенко
готелі, Covid-19, коронавірус в Києві, карантин в Києві
У Києві запрацювали готелі. Фото: pixabay
У Києві запрацювали готелі. Фото: pixabay

У Києві відновили роботу готелі та інші заклади розміщення в той час, як також у столиці дозволили відновити роботу басейнів і відвідувати їх усім бажаючим. Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Під час відновлення роботи в умовах карантину готельні заклади повинні дотримувати ряд вимог.

Зокрема, мають забезпечити можливість онлайн реєстрації, щоб уникнути черг на рецепції.

Вжити заходів, щоб уникнути скупчення відвідувачів і черг в холах, вестибюлях, ліфтових холах, ліфтах (не більш як 1 людини на 5 кв. метрів).

Крім як під час перебування в номері/кімнаті, відвідувачі мають дотримуватися маскового режиму.

Треба організувати харчування по системі замовлень – доставка до номерів або в ресторанах за умови дотримання відстані до 1,5 метра між столиками і розміщення за ними не більше 4-х чоловік.

Пляжне обладнання, якщо воно є на території закладу розміщення, повинно бути розміщене з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

Раніше Українські Новини повідомляли, київська влада дозволила проводити культурно-мистецькі масові заходи у столиці з дотриманням карантинних обмежень.

Тим часом, у Києві різко збільшилася захворюваність на коронавірус за добу

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