В готелі Києві повністю відновили роботу: які умови для гостей і в місцях розміщення

У Києві відновили роботу готелі та інші заклади розміщення в той час, як також у столиці дозволили відновити роботу басейнів і відвідувати їх усім бажаючим. Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Під час відновлення роботи в умовах карантину готельні заклади повинні дотримувати ряд вимог.

Зокрема, мають забезпечити можливість онлайн реєстрації, щоб уникнути черг на рецепції.

Вжити заходів, щоб уникнути скупчення відвідувачів і черг в холах, вестибюлях, ліфтових холах, ліфтах (не більш як 1 людини на 5 кв. метрів).

Крім як під час перебування в номері/кімнаті, відвідувачі мають дотримуватися маскового режиму.

Треба організувати харчування по системі замовлень – доставка до номерів або в ресторанах за умови дотримання відстані до 1,5 метра між столиками і розміщення за ними не більше 4-х чоловік.

Пляжне обладнання, якщо воно є на території закладу розміщення, повинно бути розміщене з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

Раніше Українські Новини повідомляли, київська влада дозволила проводити культурно-мистецькі масові заходи у столиці з дотриманням карантинних обмежень.

Тим часом, у Києві різко збільшилася захворюваність на коронавірус за добу