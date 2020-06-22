Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка"

На пресконференції в "Інтерфакс Україна" народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив нові записи розмов між людьми, чиї голоси "схожі на голоси Байдена та Порошенка".

Головними темами "плівок", оприлюднених Деркачем, стали кредитні гарантії від МВФ, діяльність "Нафтогазу", підвищення тарифів, справа "Burisma", націоналізація Приватбанку та ін.

Як повідомив Деркач, на одному із записів Байден вимагав від Порошенка не чіпати главу НАК "Нафтогаз" Коболєва, якого хотів зняти тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Порошенко запевнив Байдена, що розбереться з цим. Коментуючи цю запис, Деркач заявив, що Коболєва "кришували" американці для сукупного доходу на псевдореверсі російського газу, коли його купували через Словаччину з націнкою. За його даними, за допомогою газових схем з віртуального перекачування російського газу через Словаччину з бюджету України було вкрадено близько 1,5 млрд. доларів США.

Після всього цього, за словами Деркача, завданням Петра Порошенка було підвищення тарифів, інакше мільярда не бачити.

"Як пам’ятаємо з попередньої пресконференції, Порошенко блискуче впорався із завданням, підвищивши тарифи на 100%, тоді як його заокеанські керівники просили лише про 75% підвищення. З кишені кожного українця ці діячі забрали гроші. Це не абстрактна корупція, це те, що стосується кожного, кожної родини!", – наголосив нардеп.

На наступному записі, як зазначає Деркач, Байден дає завдання Порошенкові особисто проконтролювати Гройсмана, як той буде виконувати вимоги МВФ (підвищувати тарифи на газ для населення).

"Тобто, Байден прямим текстом говорить Порошенку: "Примусьте Прем’єра зробити те, що нам потрібно, і отримаєте свій мільярд", – цитує записи нардеп.

Окремо Деркач повідомив про факти прямого тиску Байдена та на інших високопосадовців України, зокрема йдеться про управління діями глави НБУ у процесі реприватизації "Приватбанку".

"У цій розмові є ще одна цікава деталь. Такий персонаж, як Олександр Онищенко – партнер Порошенка щодо підкупу депутатів парламенту та роботі на газовому ринку. Загрозу з боку Онищенка Порошенко також обговорював з Байденом. Кричущим фактом є незаконне використання Порошенком спецслужб іноземних держав для чинення тиску на свого колишнього подільника та громадянина України", – зазначив нардеп.

Приблизно так, за словами Деркача, виглядає зовнішнє управління державою, багатомільйонні хабарі, цензура, тотальний контроль над ключовими органами держави: Верховною Радою, Кабміном, Генпрокуратурою, так званими антикорупційними органами.

"Втручання у справи та роботу приватних компаній, тиск на ЗМІ, залучення спецслужб своїх та іноземних держав для вирішення особистих і корупційних питань. Забезпечення політичних та незаконних бізнес-інтересів. Так виглядає міжнародна корупція, що до коренів просмоктала України за допомогою куратора в особі віце-президента США", – повідомив Деркач

Нардеп ініціював створення антикорупційної платформи, яка буде розслідувати корупцію найвищих посадових осіб України та США.

"Оскільки факти міжнародної корупції за участю вищих посадових осіб держав України та США множаться, ми ініціюємо створення масштабної антикорупційної платформи, завданням якої стане розслідування даних фактів заради збереження стратегічних відносин двох держав-партнерів – України та США", – заявив Деркач

Як повідомлялося раніше, однією з головних тем прес-конференції, присвяченої розслідуванню справ компанії "Burisma", була заява керівника групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича 2016-2019 рр. Костянтина Кулика. Він повідомив, що початкова сума хабаря за закриття справи "Burisma" становила 50 мільйонів доларів США, а не 6 мільйонів.