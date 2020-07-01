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01 липня 2020, середа, 15:20 10
Суспільство 2020-07-01T17:15:03+03:00
Українські Новини
З аеропорту "Бориспіль" вилетів перший літак до Туреччини після карантину

З аеропорту "Бориспіль" вилетів перший літак до Туреччини після карантину

Валерия Драгомирова
Туреччина, аеропорт
Бориспіль. Фото: kbp.aero
Бориспіль. Фото: kbp.aero

Після відкриття авіасполучення 1 липня був виконаний перший рейс до Туреччини, 2 липня заплановано ще 5 рейсів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) .

Про це свідчать дані онлайн-табло аеропорту, передають Українські Новини.

Згідно з ним, о 12:50 1 липня виконаний рейс "Київ - Анталія" авіакомпанії Air Azur Ukraine.

2 липня плануються рейси з Києва в Анкару авіакомпанії Pegasus Airlines (Туреччина), в Анталію - авіакомпанії SkyUp, в Анталію і Бодрум - авіакомпанії Air Azur Ukraine, в Стамбул - авіакомпанії Turkish Airlines (Туреччина).

При цьому з міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського не заплановані вильоти в Туреччину 1 та 2 липня.

Як повідомляли Українські Новини, українцям для подорожі в Туреччину з 1 липня необхідно оформити страховку на випадок захворювання на коронавірусну інфекцію (COVID-19).

З 1 липня Туреччина відновила пасажирські перевезення з України.

Туреччина віднесена Україною до "зеленій зоні", тому після повернення дотримуватися режиму самоізоляції не треба.

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