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  • У Празі попрощалися з карантином і накрили 500-метровий стіл на Карловому мосту
01 липня 2020, середа, 14:34 14
Європа 2020-07-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
У Празі попрощалися з карантином і накрили 500-метровий стіл на Карловому мосту

У Празі попрощалися з карантином і накрили 500-метровий стіл на Карловому мосту

Елизавета Кесельман
Прага, Коронавірус в Чехії, Карантин в Чехії

В Празі вирішили попрощатися з карантином попри те, що в Чехії фіксують нові антирекорди за коронавірусу, влаштувавши 30 червня святкову вечерю для жителів міста. Так, на Карловому мосту накрили 500-метровий стіл, а частування жителі принесли з собою. Про це повідомляє ВВС Україна.

Як розповів організатор вечері Ондрей Кобза, захід має стати символом того, що жителі Праги більше не бояться виходити на вулиці. Він зазначив, що багато в чому воно стало можливим завдяки відсутності туристів.

 

Гостей заохочували ділитися з сусідами, при цьому соціальної дистанції вже ніхто не дотримувався.

 

У середині березня Чехія стала однією з перших європейських країн, де ввели жорсткі обмеження, пов'язані з коронавірусом. Станом на 30 червня в країні з більш ніж 10 мільйонами людей населення зареєстровано менше ніж  12 тисяч випадків зараження, набагато менше, ніж у більшості країн-сусідів Чехії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Чехія відновила видачу робочих віз заробітчанам з України.

Крім того, в Празі відправляли на карантин парламент після виявлення коронавіруса у заступника мера.

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