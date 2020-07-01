Середня зарплата після зменшення у квітні почала зростати

У травні середня заробітна плата збільшилася порівняно з квітнем на 1,1%, або на 112 гривень до 10 542 гривень на місяць.

Про це повідомляє Державна служба статистики, повідомляють Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 15 191 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 7 921 гривень/місяць.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні середня заробітна плата зменшилася порівняно з березнем на 8,9%, або на 1 016 гривень до 10 430 гривень на місяць.

Середня заробітна плата населення України в травні, гривень:

травень травень у % до квітня Середня 10542 101,1 Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 8965 88,4 Промисловість 11792 103,3 - Видобувна промисловість 16130 101,7 - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 10555 103,9 - обробна промисловість 10453 100,2 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 5498 113,5 - ттекстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 8598 104,3 - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 17275 102,6 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 11967 102,6 - хімічне виробництво 20092 99,7 - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 9693 100,6 - виробництво гумових та пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів 13485 103,7 - металургія і обробка металу 9546 108,0 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12095 113,3 - виробництво електричного та електронного устаткування 9066 102,4 - виробництво машин та обладнання 9637 104,0 - виробництво транспортного устаткування 9134 112,5 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування 10042 107,0 - Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 15279 103,2 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 9278 103,2 Будівництво 8741 106,0 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 10127 97,4 Транспорт і зв'язок 10416 97,0 Тимчасове розміщення та організація харчування 3851 110,0 Інформація та телекомунікації 18339 100,1 Фінансова діяльність 18832 93,0 Операції з нерухомістю 8240 115,7 Професійна, наукова та технічна діяльність 15610 105,5 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9112 98,4 Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування 14860 98,8 Освіта 8703 104,7 Охорона здоров'я та соціальна допомога 7645 108,7 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8174 102,1 Надання інших послуг 10490 98,8

Як повідомляли Українські Новини, в 2021 році прожитковий мінімум може бути не менш ніж 40% медіанної зарплати.

Також, за даними Державної служби статистики, у квітні середня заробітна плата зменшилася порівняно з березнем на 8,9% до 10 430 гривень в місяць. Найвищий рівень зарплат зареєстрований у Києві - 15 278 гривень/місяць, найнижчий у Чернівецькій області - 7 560 гривень/місяць.