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17 червня 2020, середа, 19:37 7
Транспорт 2020-06-17T20:00:02+03:00
Українські Новини
Польща продовжила заборону на авіаперельоти з України до 30 червня

Польща продовжила заборону на авіаперельоти з України до 30 червня

Елена Новикова
Карантин, Польща, Авіапереліт, Коронавірус, коронавірус в Україні, Закриття кордонів
Літак. Фото: Pixabay
Літак. Фото: Pixabay

Рада міністрів Польщі ухвалила рішення про продовження до 30 червня заборони на авіаперевезення пасажирів з більшості країн з огляду на ризик поширення коронавірусу, до яких віднесено також Україну, водночас п'ять країн готові відновити авіасполучення з Україною.

Відповідне розпорядження опубліковано в офіційній газеті Ради міністрів Польщі від 16 червня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, залишається в силі заборона на авіаперевезення пасажирів з усіх країн, крім країн Європейської угоди про вільну торгівлі (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн) і майже всіх країн - членів ЄС.

Також уряд Польщі додатково наголосив на забороні на обслуговування пасажирів з Великої Британії, Швеції та Португалії.

Розпорядження набуло чинності 17 червня і дійсне до 30 червня.

Як повідомляли Українські Новини, 17 червня авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) скасувала рейси з Києва у Варшаву і Краків.

Раніше повідомлялося про те, що 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.

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