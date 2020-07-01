У Києві вранці утворилися затори і тягучки. Де найбільш завантажені дороги

В Києві вранці 1 липня знову утворилися затори і тягучки, в той час, як Київ обігнав 20-мільйонний Мехіко за транспортними заторами.

Найбільше завантажені дороги на проспекті Перемоги, Степана Бандери та Шухевича. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Згідно з даними Google-карт, вранці в центрі столиці ускладнено рух на вулиці Жилянській, Володимирському узвозі, Вадима Гетьмана, а також на проспекті Перемоги.

Тягучки в центрі Києва. Карта: Google Maps

Також затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери з затримкою руху більш ніж 20 хвилин, Романа Шухевича – 35 хвилин. Тягучки утворилися і на вулиці Набережно-Хрещатицька.

Затори на проспекті Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Ускладнено рух на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті і на Великій Окружній дорозі.

Тягучки на виїзді з Києва. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, з початку 2020 року Київ піднявся з 13 на 12 місце в рейтингу транспортних пробок від світового сервісу ТомТом. Столиця України стала третім містом Європи зі складності пересування.

В 2019 році кожен середньостатистичний автомобіліст Києва провів у транспортних заторах 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, "викресленим з життя".