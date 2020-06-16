У 2021 році прожитковий мінімум може бути не менш ніж 40% медіанної зарплати. Як він розраховується

Програма Кабінету Міністрів передбачає встановлення з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму в розмірі не менше 40% медіанної зарплати за 2020 рік.

Про це сказано в затвердженій Кабміном 12 червня Програмі діяльності уряду, передають Українські Новини.

"Запровадження нових підходів до визначення та застосування прожиткового мінімуму, підвищення його розміру до реальної величини, починаючи з встановлення з 1 січня 2021 в розмірі не менш ніж 40% медіанної заробітної плати в Україні за попередній рік", — сказано в розділі про соціальні стандарти та якісні послуги.

Медіанна зарплата - зарплата людини, яка розташовується в середині ряду зарплат.

Медіанна зарплата зазвичай на 15-30% менше стандартного середньоарифметичного значення, яке розраховується шляхом ділення суми нарахованого фонду оплати праці працівників на їх кількість.

Економісти вважають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним, ніж середньоарифметичний.

Як повідомляли Українські Новини, державний бюджет на 2020 рік встановлює прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року 2 027 гривень в місяць, з 1 липня 2 118 гривень на місяць, з 1 грудня 2 189 гривень на місяць.

За даними Державної служби статистики, у квітні середня заробітна плата зменшилася порівняно з березнем на 8,9% до 10 430 гривень на місяць.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований у Києві - 15 278 гривень/місяць, найнижчий у Чернівецькій області - 7 560 гривень/місяць.