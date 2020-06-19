Сьогодні киян чекають масштабні відключення води. Кому необхідно запастися

В Києві сьогодні ввечері, 19 червня, в за низкою адрес почнуться відключення води через ремонтні роботи. Про це повідомили в пресслужбі "Київводоканалу", передають Українські Новини.

У компанії підкреслили, що найбільш ймовірно відсутність води на верхніх поверхах. Повідомляється, що ремонтні роботи розпочнуться 19 червня з 22:00 і триватимуть до 20:00 21 червня.

"Нагадуємо, що з 22:00 19.06.2020 до 20:00 21.06.2020 ми будемо проводити ремонтні роботи, через що можливо відсутність води на верхніх поверхах будинків на житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також у селищах Горенка і Пуща-Водиця", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, "Київводоканал" забезпечить жителів зазначених масивів питною водою. Для цього будуть задіяні 9 автоцистерн. Починаючи з 6:00 20 червня вони будуть чергувати за наступними адресами:

просп. Правди, 31;

просп. Волі на розі вул. Світлицького;

просп. Свободи, 2;

просп. Свободи, 30;

вул. Петра Курінного на розі вул. Гната Юри;

вул. Гната Юри, 7-б;

вул. Чистяківська, 7

вул. Кулібіна, 5-6;

вул. Максименко, 10 (Пуща-Водиця).

Наголошується, що автоцистерни можуть від'їжджати для заправки, час їх відсутності може становити 2 години.

Де в Києві відключать воду

Адреси підвезення цистерн з водою в Києві

Де можна буде набрати воду на вулиці Гната Юри під час відключень

Відключення води в Києві. Карта: Київводоканал

Як повідомляли Українські Новини, у Києві почали відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня.

Раніше в Держводагенство повідомили, що у зв'язку з маловоддям прийняли необхідні заходи для забезпечення населення і економіки водними ресурсами протягом літа.