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19 червня 2020, пʼятниця, 05:45 8
Суспільство 2020-06-19T07:45:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні киян чекають масштабні відключення води. Кому необхідно запастися

Сьогодні киян чекають масштабні відключення води. Кому необхідно запастися

Анна Рудык
Вода, Відключення води, Київводоканал, Відключення води в Києві
Відключення води
Відключення води

В Києві сьогодні ввечері, 19 червня, в за низкою адрес почнуться відключення води через ремонтні роботи. Про це повідомили в пресслужбі "Київводоканалу", передають Українські Новини.

У компанії підкреслили, що найбільш ймовірно відсутність води на верхніх поверхах. Повідомляється, що ремонтні роботи розпочнуться 19 червня з 22:00 і триватимуть до 20:00 21 червня. 

"Нагадуємо, що з 22:00 19.06.2020 до 20:00 21.06.2020 ми будемо проводити ремонтні роботи, через що можливо відсутність води на верхніх поверхах будинків на житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також у селищах Горенка і Пуща-Водиця", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, "Київводоканал" забезпечить жителів зазначених масивів питною водою. Для цього будуть задіяні 9 автоцистерн. Починаючи з 6:00 20 червня вони будуть чергувати за наступними адресами:

  • просп. Правди, 31;
  • просп. Волі на розі вул. Світлицького;
  • просп. Свободи, 2;
  • просп. Свободи, 30;
  • вул. Петра Курінного на розі вул. Гната Юри;
  • вул. Гната Юри, 7-б;
  • вул. Чистяківська, 7
  • вул. Кулібіна, 5-6;
  • вул. Максименко, 10 (Пуща-Водиця).

Наголошується, що автоцистерни можуть від'їжджати для заправки, час їх відсутності може становити 2 години.

Де в Києві відключать водуДе в Києві відключать воду

Адреси підвезення цистерн з водою у КиєвіАдреси підвезення цистерн з водою в Києві

Де можна буде набрати воду на вулиці Гната Юри під час відключеньДе можна буде набрати воду на вулиці Гната Юри під час відключень

Відключення води в Києві. Карта: КиївводоканалВідключення води в Києві. Карта: Київводоканал

Як повідомляли Українські Новини,  у Києві почали відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня.

Раніше в Держводагенство повідомили, що у зв'язку з маловоддям прийняли необхідні заходи для забезпечення населення і економіки водними ресурсами протягом літа.

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