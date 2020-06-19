Сьогодні киян чекають масштабні відключення води. Кому необхідно запастися

В Києві сьогодні ввечері, 19 червня, в за низкою адрес почнуться відключення води через ремонтні роботи. Про це повідомили в пресслужбі "Київводоканалу", передають Українські Новини. У компанії підкреслили, що найбільш ймовірно відсутність води на верхніх поверхах. Повідомляється, що ремонтні роботи розпочнуться 19 червня з 22:00 і триватимуть до 20:00 21 червня. "Нагадуємо, що з 22:00 19.06.2020 до 20:00 21.06.2020 ми будемо проводити ремонтні роботи, через що можливо відсутність води на верхніх поверхах будинків на житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також у селищах Горенка і Пуща-Водиця", - йдеться в повідомленні. Згідно з повідомленням, "Київводоканал" забезпечить жителів зазначених масивів питною водою. Для цього будуть задіяні 9 автоцистерн. Починаючи з 6:00 20 червня вони будуть чергувати за наступними адресами: просп. Правди, 31; просп. Волі на розі вул. Світлицького; просп. Свободи, 2; просп. Свободи, 30; вул. Петра Курінного на розі вул. Гната Юри; вул. Гната Юри, 7-б; вул. Чистяківська, 7 вул. Кулібіна, 5-6; вул. Максименко, 10 (Пуща-Водиця). Наголошується, що автоцистерни можуть від'їжджати для заправки, час їх відсутності може становити 2 години. Де в Києві відключать воду Адреси підвезення цистерн з водою в Києві Де можна буде набрати воду на вулиці Гната Юри під час відключень Відключення води в Києві. Карта: Київводоканал Як повідомляли Українські Новини, у Києві почали відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня. Раніше в Держводагенство повідомили, що у зв'язку з маловоддям прийняли необхідні заходи для забезпечення населення і економіки водними ресурсами протягом літа.