Пекельна спека повертається, але місцями продовжать заливати дощі. Прогноз погоди на 27 червня

У суботу, 27 червня, за прогнозом погоди в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус в той час, як на вихідних синоптики прогнозують на Прикарпатті місцями грози, шквали та град.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, лише у Хмельницькій області без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Карпатах вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Чернігівській і Сумській областях місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Полтавській області місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

26 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, в останні дні інтенсивні дощі призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Також синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.