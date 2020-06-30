підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Богдан порівняв з провідницею: Клітіна розповіла, як проходила співбесіду у Зеленського
30 червня 2020, вівторок, 22:53 7
Політика 2020-06-30T23:15:01+03:00
Українські Новини
Богдан порівняв з провідницею: Клітіна розповіла, як проходила співбесіду у Зеленського

Богдан порівняв з провідницею: Клітіна розповіла, як проходила співбесіду у Зеленського

Надежда Комендантова
Олександра Клітіна, Політичні партії,
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/ aleksandra.klitina
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/ aleksandra.klitina

Радник голови Державного космічного агентства України Олександра Клітіна, яка раніше оголосила про створення власної партії в купальнику, розповіла, як влаштувалася на роботу в Міністерство інфраструктури, звідки була звільнена після секс-скандалу.

Спогадами вона поділилася в ефірі телеканалу "НАШ", пише "Страна".

Ведучий запитав у гості студії, як вона потрапила в команду міністра Владислава Криклія: проходила кастинги на загальних підставах чи співбесіду у Володимира Зеленського в його кабінеті. Клитина відповіла, що була в цьому кабінеті на співбесіді.

"Була, ще й посперечалася з Богданом. Він жартував ще: "Де ви її взяли? Працювала провідницею?" У мене окремий пост на Facebook, почитайте, що я вислуховую на співбесідах", — сказала Клитина.

Також вона зауважила, що Криклій звертався до неї за експертною допомогою, і раніше вона його знала як експерта сервісного центру МВС. Фактично разом Клітіна і Криклій підготували реформу вагового контролю.

"Він прийшов до мене, сказав: "Саша, ми підтримуємо, давай співпрацювати". Він до мене звернувся і сказав, що йому потрібна експертна допомога, потрібен хтось, хто розбирається в транспорті. А я до цього п'ять років працювала в Міністерстві інфраструктури і очолювала команду реформ. Це проект, який фінансується Європейським Союзом. Він каже: "У мене буде співбесіда з Зеленським і потрібно написати програму". От я йому і допомагала. Напевно, 80% цієї програми я і сформувала", — згадала жінка.

Потім Клітіна допомагала презентувати цю програму у Зеленського, розповідала президенту про Укрзалізницю і реформи. Вона повинна була відповідати за цей напрямок. Однак Криклій потім заявив, що за Укрзалізницю вона відповідати не буде, тому що вона жінка і залізничники її не сприймуть.

Клітіна додала, що Криклій говорив їй багато сексистських речей. При цьому він не дозволяв собі в поведінці нічого зайвого, і його колишня заступниця запевнила, що він може не боятися, що вона подасть на нього в суд за домагання

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня Клітіна почала працювати на посаді радника голови Державного космічного агентства України

Також героїня секс-скандалу, колишній заступник глави Міністерства інфраструктури Олександра Клітіна оголосила про створення власної партії "Україна проти корупції". У цей момент вона була одягнена в купальник.

.

Більше новин про: Олександра Клітіна Політичні партії "Україна проти корупції"

Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року
Новини
Євросоюз все ж відкриває кордони для окремих категорій українців 23:22
Богдан порівняв з провідницею: Клітіна розповіла, як проходила співбесіду у Зеленського 22:53
У МОЗ пригрозили закрити українські курорти 22:06
Укрзалізниця переводить частину своїх працівників на "чотириденку" 21:49
В Одесі працівників пляжу зобов'язали носити маски 21:32
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
більше новин
Кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину, збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok