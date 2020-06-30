Богдан порівняв з провідницею: Клітіна розповіла, як проходила співбесіду у Зеленського

Радник голови Державного космічного агентства України Олександра Клітіна, яка раніше оголосила про створення власної партії в купальнику, розповіла, як влаштувалася на роботу в Міністерство інфраструктури, звідки була звільнена після секс-скандалу.

Спогадами вона поділилася в ефірі телеканалу "НАШ", пише "Страна".

Ведучий запитав у гості студії, як вона потрапила в команду міністра Владислава Криклія: проходила кастинги на загальних підставах чи співбесіду у Володимира Зеленського в його кабінеті. Клитина відповіла, що була в цьому кабінеті на співбесіді.

"Була, ще й посперечалася з Богданом. Він жартував ще: "Де ви її взяли? Працювала провідницею?" У мене окремий пост на Facebook, почитайте, що я вислуховую на співбесідах", — сказала Клитина.

Також вона зауважила, що Криклій звертався до неї за експертною допомогою, і раніше вона його знала як експерта сервісного центру МВС. Фактично разом Клітіна і Криклій підготували реформу вагового контролю.

"Він прийшов до мене, сказав: "Саша, ми підтримуємо, давай співпрацювати". Він до мене звернувся і сказав, що йому потрібна експертна допомога, потрібен хтось, хто розбирається в транспорті. А я до цього п'ять років працювала в Міністерстві інфраструктури і очолювала команду реформ. Це проект, який фінансується Європейським Союзом. Він каже: "У мене буде співбесіда з Зеленським і потрібно написати програму". От я йому і допомагала. Напевно, 80% цієї програми я і сформувала", — згадала жінка.

Потім Клітіна допомагала презентувати цю програму у Зеленського, розповідала президенту про Укрзалізницю і реформи. Вона повинна була відповідати за цей напрямок. Однак Криклій потім заявив, що за Укрзалізницю вона відповідати не буде, тому що вона жінка і залізничники її не сприймуть.

Клітіна додала, що Криклій говорив їй багато сексистських речей. При цьому він не дозволяв собі в поведінці нічого зайвого, і його колишня заступниця запевнила, що він може не боятися, що вона подасть на нього в суд за домагання

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня Клітіна почала працювати на посаді радника голови Державного космічного агентства України

Також героїня секс-скандалу, колишній заступник глави Міністерства інфраструктури Олександра Клітіна оголосила про створення власної партії "Україна проти корупції". У цей момент вона була одягнена в купальник.

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