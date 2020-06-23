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23 червня 2020, вівторок, 12:22 124
Політика 2020-06-23T14:31:22+03:00
Українські Новини
Фігурантка секс-скандалу Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства України

Фігурантка секс-скандалу Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства України

Ирина Николенко
Кадрові призначення, Олександра Клітіна, Державне космічне агенство
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina

Екс-заступниця міністра транспорту та інфраструктури Олександра Клітіна, яка потрапила у секс-скандал через посаду заступника міністра інфраструктури, почала працювати радником голови Державного космічного агентства України. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Олександру Клітіну підписники вітають з новою посадою в коментарях до посту.

Скріншот Facebook/Aleksandra KlitinaКлітіна стала радником голови Державного космічного агентства України. Скріншот Facebook/Aleksandra Klitina

Також у коментарях вона повідомила, що нинішнього голову Державного космічного агентства Володимира Усова хочуть зняти з посади.

"Главу хочуть зняти і поставити когось "свого", щоб дерибанити все як раніше", — написала вона.

В одному з коментарів до посту, Клітіну запитали, чи розуміє вона принципи роботи космічної галузі. У відповідь нова заступниця написала, що її сфера діяльності — міжнародне партнерство.

"Я взагалі-то допомагаю Агентству з міжнародним партнерством, донорами та МФО. Ракети мене поки що будувати не змушують", — написала Клітіна.

Олександра Клітіна потрапила у секс-скандал в кінці 2019 року, коли нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис зустрічі нардепів від "Слуги народу" з поліцейським начальством Кривого Рогу. Згідно з записом, Клітіна отримала свою посаду, надавши послугу інтимного характеру.

Після скандалу Клітіну звільнили після відповідного подання Владислава Криклія.

Раніше Українські Новини повідомляли, Антон Поляков опублікував уривок бесіди депутатів, які обговорювали Клітіну про призначення її на посаду заступником міністра інфраструктури.

Олександра Клітіна назвала секс-скандал фейком і планувала йти до суду, щоб вимагати моральну компенсацію через секс-скандал.

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