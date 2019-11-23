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23 листопада 2019, субота, 20:04 9
Кабмін 2019-11-23T20:26:33+02:00
Українські Новини
Скандал через ліжко: Клітіна вимагатиме компенсацію через суд

Скандал через ліжко: Клітіна вимагатиме компенсацію через суд

заступник міністра, Владислав Криклій, Олександра Клітіна

Заступник міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександра Клітіна, якій приписали отримання посади через ліжко, заявила, що все це фейк, повідомляє "УП. Таблоїд" з посиланням на її брифінг 22 листопада, на якому вона поділилася своїми думками з приводу скандалу.

"Спочатку я хотіла промовчати і ігнорувати цю бридоту. Але я розумію, що сьогодні я, а завтра на моєму місці буде інша жінка – ваша дочка, дружина або мати. То що виходить, що усі симпатичні жінки, що працюють в уряді, парламенті, поліції, займають свої посади через постіль? Що це за дикість взагалі? Якщо за розмови двох чоловіків напідпитку ЗМІ чорнять саме мене, то на те є причина і замовники", - обурилася Клітіна.

Свої відповіді заступниця читала з аркуша, на що їй вказали журналісти. Олександра сказала, що хвилюється, тому текст підготувала заздалегідь. Клітіна також заявила, що має намір звернутися до суду, аби очистити свою репутацію і навіть отримати моральну компенсацію.

"Мої юристи розбираються, ми подамо запит до Верховної Ради, щоб дізнатися, хто в той час був у відрядженні і пліткував. Розповсюдив Антон Поляков - ось зрозуміло, з ким судитися", - заявила вона.

Як повідомляли Українські Новини, Криклій хоче звільнити Клитину, яка розкритикувала його в листуванні з пранкером.

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