Скандал через ліжко: Клітіна вимагатиме компенсацію через суд

Заступник міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександра Клітіна, якій приписали отримання посади через ліжко, заявила, що все це фейк, повідомляє "УП. Таблоїд" з посиланням на її брифінг 22 листопада, на якому вона поділилася своїми думками з приводу скандалу.

"Спочатку я хотіла промовчати і ігнорувати цю бридоту. Але я розумію, що сьогодні я, а завтра на моєму місці буде інша жінка – ваша дочка, дружина або мати. То що виходить, що усі симпатичні жінки, що працюють в уряді, парламенті, поліції, займають свої посади через постіль? Що це за дикість взагалі? Якщо за розмови двох чоловіків напідпитку ЗМІ чорнять саме мене, то на те є причина і замовники", - обурилася Клітіна.

Свої відповіді заступниця читала з аркуша, на що їй вказали журналісти. Олександра сказала, що хвилюється, тому текст підготувала заздалегідь. Клітіна також заявила, що має намір звернутися до суду, аби очистити свою репутацію і навіть отримати моральну компенсацію.

"Мої юристи розбираються, ми подамо запит до Верховної Ради, щоб дізнатися, хто в той час був у відрядженні і пліткував. Розповсюдив Антон Поляков - ось зрозуміло, з ким судитися", - заявила вона.

Як повідомляли Українські Новини, Криклій хоче звільнити Клитину, яка розкритикувала його в листуванні з пранкером.