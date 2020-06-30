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  • Що поганого в моїх грудях? Клітіна пояснила, чому оголосила про нову партії в купальнику
30 червня 2020, вівторок, 20:47 6
Політика 2020-06-30T21:15:02+03:00
Українські Новини
Що поганого в моїх грудях? Клітіна пояснила, чому оголосила про нову партії в купальнику

Що поганого в моїх грудях? Клітіна пояснила, чому оголосила про нову партії в купальнику

Ольга Фандорина
Політична партія, Олександра Клітіна,
Олександра Клітіна. Скріншот відео
Олександра Клітіна. Скріншот відео

Колишній заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яка раніше фігурувала в секс-скандалі, пояснила, чому оголосила про створення власної партії в купальнику. Про це вона розповіла в інтерв'ю видання Страна.

"Нехай наші чоловіки звикають, що красива жінка теж може бути розумною, сильною і сміливою. І не треба в паранджу нас, жінок, замотувати. Вибачте, а що такого в моєму вигляді? Ви що, на пляжі грудей не бачили? Ну, реально", — сказала Клітіна.

Клітіна вважає, що своїм відео "показала цей нарив, ось і гній витікає".

"А що поганого в моїх грудях? Я ні в кого нічого не вкрала, корупцією не займалася, а навпаки. Так що, мене тепер треба хейтити за те, який у мене вигляд і стать?" — сказала Клітіна.

Також вона заявила, що інформація про те, чи справжні у неї груди, коштує грошей і Клітіна розіграє приз для того, хто вгадає — справжні груди чи ні.

Як повідомляли Українські Новини, фігурантка секс-скандалу, колишній заступник глави Міністерства інфраструктури Олександра Клітіна оголосила про створення власної партії "Україна проти корупції".

23 червня Клітіна почала працювати на посаді радника голови Державного космічного агентства України.

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