Що поганого в моїх грудях? Клітіна пояснила, чому оголосила про нову партії в купальнику

Колишній заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яка раніше фігурувала в секс-скандалі, пояснила, чому оголосила про створення власної партії в купальнику. Про це вона розповіла в інтерв'ю видання Страна.

"Нехай наші чоловіки звикають, що красива жінка теж може бути розумною, сильною і сміливою. І не треба в паранджу нас, жінок, замотувати. Вибачте, а що такого в моєму вигляді? Ви що, на пляжі грудей не бачили? Ну, реально", — сказала Клітіна.

Клітіна вважає, що своїм відео "показала цей нарив, ось і гній витікає".

"А що поганого в моїх грудях? Я ні в кого нічого не вкрала, корупцією не займалася, а навпаки. Так що, мене тепер треба хейтити за те, який у мене вигляд і стать?" — сказала Клітіна.

Також вона заявила, що інформація про те, чи справжні у неї груди, коштує грошей і Клітіна розіграє приз для того, хто вгадає — справжні груди чи ні.

Як повідомляли Українські Новини, фігурантка секс-скандалу, колишній заступник глави Міністерства інфраструктури Олександра Клітіна оголосила про створення власної партії "Україна проти корупції".

23 червня Клітіна почала працювати на посаді радника голови Державного космічного агентства України.