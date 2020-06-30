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30 червня 2020, вівторок, 18:05 12
Президент 2020-06-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський провів перше засідання Нацради реформ

Зеленський провів перше засідання Нацради реформ

Ольга Фандорина
Президент України, Володимир Зеленський, Нацрада реформ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів перше засідання Національної ради реформ.

Про це сказано в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Національної ради реформ за участю керівництва Кабінету Міністрів і Верховної Ради", — сказано в ньому.

Зеленський наголосив на необхідності судової реформи, оскільки, на його переконання, в Україні існує великий запит на справедливість і безпеку.

Також, з його слів, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров'я.

Крім того, Президент акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи та прискорення приватизації.

Він констатував позитивний прогрес у сфері діджиталізації і успіхи у сфері інфраструктури, зокрема, в реалізації проекту "Велике будівництво".

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ.

Брати участь в роботі Нацради з усіх питань будуть 15 членів.

Решта 39 членів Нацради будуть запрошуватися для розгляду окремих питань.

Раніше Зеленський Саакашвілі призначив головою виконкому Нацради реформ.

У Зеленського не можуть пояснити ребрендинг Саакашвілі Нацради реформ в Офіс простих рішень.

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