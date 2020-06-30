Зеленський провів перше засідання Нацради реформ

Президент Володимир Зеленський провів перше засідання Національної ради реформ. Про це сказано в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини. "Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Національної ради реформ за участю керівництва Кабінету Міністрів і Верховної Ради", — сказано в ньому. Зеленський наголосив на необхідності судової реформи, оскільки, на його переконання, в Україні існує великий запит на справедливість і безпеку. Також, з його слів, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров'я. Крім того, Президент акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи та прискорення приватизації. Він констатував позитивний прогрес у сфері діджиталізації і успіхи у сфері інфраструктури, зокрема, в реалізації проекту "Велике будівництво". Як повідомляли Українські Новини, 23 червня Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ. Брати участь в роботі Нацради з усіх питань будуть 15 членів. Решта 39 членів Нацради будуть запрошуватися для розгляду окремих питань. Раніше Зеленський Саакашвілі призначив головою виконкому Нацради реформ. У Зеленського не можуть пояснити ребрендинг Саакашвілі Нацради реформ в Офіс простих рішень.