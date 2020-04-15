Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавки до 600 % окладу, незважаючи на дикі недобори митниці

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, а також три його заступники протягом декількох місяців отримували надбавку у розмірі 300% окладу "за інтенсивність праці" і ще по 300% окладу "за виконання особливо важливої роботи". Дозвіл нараховувати собі такі надбавки з 1 січня 2020 року дало Міністерство фінансів України у відповідь на звернення самого ж Нефьодова.

Копії відповідних документів Мінфін надав на інформаційний запит "Українських Новин".

При цьому в Міністерстві фінансів України уточнили, що вже з 1 березня 2020 року всі дозволи на нарахування собі "космічних" премій керівництвом підзвітних Мінфіну центральних органів влади були призупинені.

Як виявилося, про нарахування величезних надбавок до окладу перед Мінфіном клопотав сам Нефьодов. У листі від 16 січня 2020 року він просив "заднім числом" (з 1 січня 2020 року) узгодити нарахування двох премій по 300% посадових окладів йому і його трьом заступникам – Роберту Зелді, Сергію Петухову і Денису Шендрику. При цьому, Нефедов посилався на Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям.

Мінфін погодив ці нарахування, уточнивши, що виплати повинні здійснюватися за рахунок "економії фонду оплати праці" працівників Державної митної служби України. При цьому, судячи з листа Мінфіну, узгодження проходило важко і досить тривалий час. Так, на кодуванні документа значиться дата відправлення погодження до Держмитслужби – 27 лютого 2020 року.

Виходить, по суті, Мінфін схвалив нарахування з 1 січня надбавки рівно на три дні – по 1 березня, коли дія узгодження була призупинена. При цьому у відповіді не уточнюється, чи нараховувалися ці надбавки Нефьодову та його заступникам у період з 1 січня по 27 лютого, чи вони були перераховані заднім числом в період після виходу погодження з міністерства.

Раніше, у вересні-грудні 2019 року, голова Держмитслужби та його заступники отримували надбавку за інтенсивність праці в розмірі 200% посадового окладу.

Як повідомляли Українські Новини, тільки за перших два місяці 2020 року недонадходження до Держбюджету від Державної митної служби склали 13 млрд грн. Голова Держмитслужби Максим Нефьодов пояснив такі показники зниженням імпорту сировинних товарів і зміцненням курсу гривні.

Виступаючи у ВР 4 березня 2020 року (в день відставки уряду Гончарука), президент Зеленський заявив, що митна служба повинна збирати надходження в бюджет, а не лайки в Facebook. "Нам розповідали про безкомпромісну і рішучу боротьбу з контрабандою. Виглядає так, ніби в цьому бою контрабанда відправила Митницю в нокаут", - сказав Президент.

Пізніше, на початку квітня, займавший посаду міністра фінансів у березні 2020 року Ігор Уманський розкритикував роботу Митної служби і звинуватив голову Державної митної служби Максима Нефьодова в професійній непридатності.