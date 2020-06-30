Київ запускає міську електричку. Як курсуватимуть потяги

Рух міської електрички скасовували з початком загального карантину і планували відновити з 8 червня, однак запустити збираються тільки 1 липня.

Про це в Telegram повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"З 1 липня відновлюється кільцевий рух міської електрички", — сказано в повідомленні.

Крім того, там публікують приблизний розклад руху електрички:

в ранкову годину пік - в основному в напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця)

у вечірню годину пік - в напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця).

У вихідні міська електричка курсуватиме в обох напрямках згідно з розкладом руху.

В повідомленні підкреслили, що будуть обслуговуватися всі раніше задіяні станції і зупинки.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві через ремонт перенесли запуск міської електрички.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що міська електричка відновить роботу в столиці одночасно з усім залізничним транспортом в країні.