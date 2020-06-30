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30 червня 2020, вівторок, 18:12 6
Політика 2020-06-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Під час карантину кількість шлюбів зменшилася вдвічі

Під час карантину кількість шлюбів зменшилася вдвічі

Елизавета Драбкина
Карантин, одруження, Розлучення, Карантин в Україні
Шлюб Фото: LB.ua
Шлюб Фото: LB.ua

У квітні-травні 2020 року кількість шлюбів скоротилася на 54,1%, або на 14 787 до 12 545, розлучень - на 69,7%, або на 3 931 до 1 709 порівняно з 2019 роком.

Про це сказано у відповіді Міністерства юстиції на запит Українських Новин.

Наголошується, що кількість складених актових записів про шлюб за квітень 2019 року становило 10 682, 2020 року - 6 395, за травень 2019 року - 16 650, 2020 року - 6 150.

Кількість складених актових записів про розірвання шлюбу за квітень 2019 року було 2 640, 2020 року - 3 000, за травень 2019 року - 1 027, 2020 року - 682.

Відповідь Мін'юстуВідповідь Мін'юсту

Як повідомляли Українські Новини, вУкраїні у 2019 році було зареєстровано в шість разів більше одружень, ніж розлучень.

Тим часом у Тайвані Конституційний суд скасував закон про кримінальну відповідальність за подружню зраду. А раніше Парламент Тайваню першим в Азії легалізував одностатеві шлюби.

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