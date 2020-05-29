подписаться на рассылку
26.7 27.11
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Тайвань отменил уголовную ответственность за супружескую измену
29 мая 2020, пятница, 21:22 15
Азия 2020-05-29T21:45:01+03:00
Українські Новини
Тайвань отменил уголовную ответственность за супружескую измену

Тайвань отменил уголовную ответственность за супружескую измену

Елизавета Кесельман
Тайвань, Брак, супружеская пара, супружеская неверность
Пара. Фото: pixabay.com
Пара. Фото: pixabay.com

В Тайване, где ранее легализировали однополые браки, Конституационный суд отменил закон об уголовной ответственности за супружескую измену. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что закон отменили 29 мая. Как передает ведомство, решение было направлено на защиту личных прав и неприкосновенности частной жизни. 

Закон предусматривал, что лицам, имеющим половые контакты с женатыми или вне брака, может грозить до года тюремного заключения.

"Закон о супружеской измене предоставлял ограниченную помощь в поддержании семейных отношений. Вмешательство государства в браки на самом деле негативно на них влияло", — сказал генеральный секретарь Министерства юстиции.

По его словам, закон о супружеской измене является нарушением сексуальной автономии человека, а также "серьезным вторжением в личную жизнь". Однако сторонники консервативных взглядов настаивают, что закон необходим для сохранения святости брака.

Рассмотреть отмену этого закона решили после постоянной критики правозащитников и более 20 подписанных петиций.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ обвинили Тайвань в расизме. В ответ Тайвань обвинил ВОЗ в предвзятом отношении.

Кроме того, США намерены "на зло" Китаю продавать оружие Тайваню.

Больше новостей о: Тайвань Брак супружеская пара супружеская неверность

США намерены "на зло" Китаю продавать оружие Тайва...
Браки и разводы смогут регистрировать нотариусы...
Депутат опубликовал видео убийства супружеской пар...
Назван безопасный для отношений срок разлуки супру...
За перестрелки в Броварах задержан 21 человек, в том числе по 5 - в Винницкой и Житомирской областях
Зеленский хочет увеличить штрафы за нарушение законов о военной службе
Новости
За месяц карантина в Украине увеличилась задолженность по зарплатам 21:45
Тайвань отменил уголовную ответственность за супружескую измену 21:22
В Чехии от Covid-19 выздоровели 70% зараженных 21:11
Сильные дожди со штормовым ветром и грозами атакуют. Прогноз погоды на 30 мая 21:00
В карантин украинцы сократили долги за коммуналку 20:55
больше новостей
Одессу затопил сильный ливень: многие дороги закрыты для проезда 12:10
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 06:15
ГБР в музее Гончара. Фото: Музей Гончара
Коллекцию картин Порошенко арестовали по решению суда 23:52
Украинским госслужащим поднимут зарплаты, чтобы повысить престиж их работы 23:55
В Украине снова введут техосмотр для автомобилей 10:11
больше новостей
В Сети набирает обороты челлендж #SaveKyivAirport: пользователи просят поддержать аэропорт "Киев" 14:15
Аваков установил рекорд Украины – дольше всех возглавляет МВД 07:11 Инфографика
ГБР в музее Гончара. Фото: Музей Гончара
Коллекцию картин Порошенко арестовали по решению суда 23:52
Банк не выдает зарплатную карту без кредитки. Как отказаться и защитить свои права 06:05
"Слуга народа" накануне выборов мэра Киева: за Тищенко готовы проголосовать втрое больше киевлян, чем за Ткаченко 14:02
больше новостей
Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok