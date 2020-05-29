Тайвань отменил уголовную ответственность за супружескую измену

В Тайване, где ранее легализировали однополые браки, Конституационный суд отменил закон об уголовной ответственности за супружескую измену. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что закон отменили 29 мая. Как передает ведомство, решение было направлено на защиту личных прав и неприкосновенности частной жизни.

Закон предусматривал, что лицам, имеющим половые контакты с женатыми или вне брака, может грозить до года тюремного заключения.

"Закон о супружеской измене предоставлял ограниченную помощь в поддержании семейных отношений. Вмешательство государства в браки на самом деле негативно на них влияло", — сказал генеральный секретарь Министерства юстиции.

По его словам, закон о супружеской измене является нарушением сексуальной автономии человека, а также "серьезным вторжением в личную жизнь". Однако сторонники консервативных взглядов настаивают, что закон необходим для сохранения святости брака.

Рассмотреть отмену этого закона решили после постоянной критики правозащитников и более 20 подписанных петиций.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ обвинили Тайвань в расизме. В ответ Тайвань обвинил ВОЗ в предвзятом отношении.

Кроме того, США намерены "на зло" Китаю продавать оружие Тайваню.