Тайвань стала першою країною в Азії, що легалізувала одностатеві шлюби

Парламент Тайваню став першим в Азії, який легалізував одностатеві шлюби після голосування в п'ятницю, 17 травня, повідомляє BBC.\r\nПарламенту було надано дворічний термін і він повинен був прийняти зміни до 24 травня. Законодавці обговорювали три різних законопроекти для легалізації одностатевих союзів, і законопроект уряду, найбільш прогресивний з трьох, був прийнятий.\r\nСотні прихильників прав гомосексуалістів зібралися під дощем біля будівлі парламенту в столиці Тайбеї в очікування постанови. Після оголошення рішення, активісти плакали і обіймалися.\r\nОднак їхні консервативні опоненти були обурені голосуванням.\r\nДва інших законопроекти, представлені консервативними законодавцями, стосувалися партнерства як "одностатевих сімейних відносин" або "одностатевих союзів", а не "шлюбів".\r\nАле законопроект уряду, який також є єдиним, який пропонує обмежені права на усиновлення, був прийнятий за підтримки законодавців більшості демократичної прогресивної партії.\r\nВін набуде чинності після того, як президент Тайваню Цай Інг-Вень підпише його.\r\nКілька одностатевих активістів сказали напередодні голосування, що це єдиний варіант, який вони готові прийняти.\r\n"Боротьба за рівність не зупиниться тут. Ми будемо продовжувати боротьбу з дискримінацією, знущанням і захистом освіти гендерної рівності", - сказала Дженніфер Лу, головний координатор групи по боротьбі з рівноправністю.\r\nТайванський співак Джолін Цай розмістив на Facebook фотографію веселки, що супроводжується написом "Вітаємо! Кожен заслуговує щастя!".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт ООН з питань ЛБГТ Мадрігаль-Борлоз представив доповідь про стан меншин в Україні.\r\nТакож лесбійська пара з Японії вирішила одружитися за кордоном 26 разів.\r\nТим часом експерт заявив, що Україна є однією з найбільш прогресивних країн світу за зміною статі.