Тайвань стала першою країною в Азії, що легалізувала одностатеві шлюби

Парламент Тайваню став першим в Азії, який легалізував одностатеві шлюби після голосування в п'ятницю, 17 травня, повідомляє BBC.

Парламенту було надано дворічний термін і він повинен був прийняти зміни до 24 травня. Законодавці обговорювали три різних законопроекти для легалізації одностатевих союзів, і законопроект уряду, найбільш прогресивний з трьох, був прийнятий.

Сотні прихильників прав гомосексуалістів зібралися під дощем біля будівлі парламенту в столиці Тайбеї в очікування постанови. Після оголошення рішення, активісти плакали і обіймалися.

Однак їхні консервативні опоненти були обурені голосуванням.

Два інших законопроекти, представлені консервативними законодавцями, стосувалися партнерства як "одностатевих сімейних відносин" або "одностатевих союзів", а не "шлюбів".

Але законопроект уряду, який також є єдиним, який пропонує обмежені права на усиновлення, був прийнятий за підтримки законодавців більшості демократичної прогресивної партії.

Він набуде чинності після того, як президент Тайваню Цай Інг-Вень підпише його.

Кілька одностатевих активістів сказали напередодні голосування, що це єдиний варіант, який вони готові прийняти.

"Боротьба за рівність не зупиниться тут. Ми будемо продовжувати боротьбу з дискримінацією, знущанням і захистом освіти гендерної рівності", - сказала Дженніфер Лу, головний координатор групи по боротьбі з рівноправністю.

Тайванський співак Джолін Цай розмістив на Facebook фотографію веселки, що супроводжується написом "Вітаємо! Кожен заслуговує щастя!".

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