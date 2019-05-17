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17 травня 2019, пʼятниця, 15:51 8
Азія 2019-05-17T16:00:04+03:00
Українські Новини
Тайвань стала першою країною в Азії, що легалізувала одностатеві шлюби

Тайвань стала першою країною в Азії, що легалізувала одностатеві шлюби

ЛГБТ.
ЛГБТ.

Парламент Тайваню став першим в Азії, який легалізував одностатеві шлюби після голосування в п'ятницю, 17 травня, повідомляє BBC.

Парламенту було надано дворічний термін і він повинен був прийняти зміни до 24 травня. Законодавці обговорювали три різних законопроекти для легалізації одностатевих союзів, і законопроект уряду, найбільш прогресивний з трьох, був прийнятий.

Сотні прихильників прав гомосексуалістів зібралися під дощем біля будівлі парламенту в столиці Тайбеї в очікування постанови. Після оголошення рішення, активісти плакали і обіймалися.

Однак їхні консервативні опоненти були обурені голосуванням.

Два інших законопроекти, представлені консервативними законодавцями, стосувалися партнерства як "одностатевих сімейних відносин" або "одностатевих союзів", а не "шлюбів".

Але законопроект уряду, який також є єдиним, який пропонує обмежені права на усиновлення, був прийнятий за підтримки законодавців більшості демократичної прогресивної партії.

Він набуде чинності після того, як президент Тайваню Цай Інг-Вень підпише його.

Кілька одностатевих активістів сказали напередодні голосування, що це єдиний варіант, який вони готові прийняти.

"Боротьба за рівність не зупиниться тут. Ми будемо продовжувати боротьбу з дискримінацією, знущанням і захистом освіти гендерної рівності", - сказала Дженніфер Лу, головний координатор групи по боротьбі з рівноправністю.

Тайванський співак Джолін Цай розмістив на Facebook фотографію веселки, що супроводжується написом "Вітаємо! Кожен заслуговує щастя!".

Як повідомляли Українські Новини, експерт ООН з питань ЛБГТ Мадрігаль-Борлоз представив доповідь про стан меншин в Україні.

Також лесбійська пара з Японії вирішила одружитися за кордоном 26 разів.

Тим часом експерт заявив, що Україна є однією з найбільш прогресивних країн світу за зміною статі.

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