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30 червня 2020, вівторок, 17:21 5
Туризм 2020-06-30T18:15:02+03:00
Українські Новини
Ціни на готелі на українських курортах зросли до 30%, — експерт

Ціни на готелі на українських курортах зросли до 30%, — експерт

Елена Литвин
готель, відпочинок в Україні, Літня відпустка, Відпустка 2020
Готель Kharkiv Palace 5
Готель Kharkiv Palace 5

Тоді як ЄС вирішив поки не відкривати кордони для українців з 1 липня, туристичний оператор компанія KrainaUA констатувала, що ціни на готельні номери на основних українських курортах зросли від 10 до 30% залежно від регіону порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив у інтерв'ю Українським Новинам засновник і керівник компанії Руслан Мірошниченко.

"Морські підвищили до 30%, карпатські - відсотків на 10-15%", — сказав він.

При цьому Мірошниченко уточнив, що багато туроператорів поки що не підвищували вартості турів, не розуміючи,чи буде попит на них.

Також він заявив, що його компанії вдалося домовиться зі своїми перевізниками-партнерами про збереження колишньої ціни.

Раніше KrainaUA користувалася в половині своїх подорожей послугами акціонерного товариства "Укрзалізниця", однак після пом'якшення карантину вирішила частіше користуватися послугами автобусного перевізника, оскільки вважає, що таким чином зможе краще контролювати безпеку туристів.

Наголошується, що на борту автобусів є додаткові санитайзері та вільні місця.

Компанія працює з 2007 року і в основному спеціалізується на організації турів по Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина почне приймати українських туристів з липня без самоізоляції і тестування на коронавірус.

15 червня Україна відновила міжнародні і внутрішні пасажирські авіаперевезення.

Більше подробиць чекайте завтра, 2 липня, в інтерв'ю.

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