Магнитные бури в мае 2020: когда ожидать атмосферных колебаний

Магнитные бури — довольно частое явление, вызванное колебаниями геомагнитного поля Земли из-за солнечного ветра. Магнитные вспышки могут длиться как несколько часов, так и несколько дней, оказывая негативное влияние на самочувствие метеочувствительных людей, а также тех, у кого присутствуют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологические проблемы и повышенное артериальное давление.

В первой половине мая магнитная буря ожидается пятого числа, во вторник. Это колебание окажется слабым - таким, которое могут не почувствовать даже метеозависимые люди. Тем не менее, накануне вспышки на солнце 5 мая лучше хорошо выспаться, правильно питаться, не перенапрягаться физически, не употреблять алкоголь.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендовано иметь при себе необходимые лекарства. Особенно это касается тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Календарь магнитных бурь на май 2020. Фото: tesis.lebedev.ru

4-6 мая – средняя буря, пик которой придется на 5-е число: это будет ощутимый метеоудар в 4 балла;

– средняя буря, пик которой придется на 5-е число: это будет ощутимый метеоудар в 4 балла; 23 мая ;

; 28 мая – сильная магнитная буря, воздействие которой ощутят даже здоровые люди;

– сильная магнитная буря, воздействие которой ощутят даже здоровые люди; 29 мая – по сути, отголоски бури предыдущего дня.

При магнитных бурях люди чаще всего жалуются, что у них:

тяжелая головная боль,

бессонница,

они быстро утомляются,

болят суставы.

При этом наибольшую опасность для здоровья представляют скачки артериального давления – особенно для тех, у кого не в порядке сердечно-сосудистая система.

Как сообщали Українські Новини, Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие. По ее словам, многие жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы — недостаточно.