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  • Магнитные бури в мае 2020: когда ожидать атмосферных колебаний
02 мая 2020, суббота, 12:00 150
Жизнь 2020-05-02T12:00:14+03:00
Українські Новини
Магнитные бури в мае 2020: когда ожидать атмосферных колебаний

Магнитные бури в мае 2020: когда ожидать атмосферных колебаний

Ольга Фандорина
Давление, Магнитные бури, атмосферное давление, магнитные бури-2020
Магнитные бури. Фото: 2016-god.com
Магнитные бури. Фото: 2016-god.com

Магнитные бури — довольно частое явление, вызванное колебаниями геомагнитного поля Земли из-за солнечного ветра. Магнитные вспышки могут длиться как несколько часов, так и несколько дней, оказывая негативное влияние на самочувствие метеочувствительных людей, а также тех, у кого присутствуют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологические проблемы и повышенное артериальное давление. 

В первой половине мая магнитная буря ожидается пятого числа, во вторник. Это колебание окажется слабым - таким, которое могут не почувствовать даже метеозависимые люди.  Тем не менее, накануне вспышки на солнце 5 мая лучше хорошо выспаться, правильно питаться, не перенапрягаться физически, не употреблять алкоголь.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендовано иметь при себе необходимые лекарства. Особенно это касается тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. 

Календарь магнитных бурь на май 2020. Фото: tesis.lebedev.ru Календарь магнитных бурь на май 2020. Фото: tesis.lebedev.ru

  • 4-6 мая – средняя буря, пик которой придется на 5-е число: это будет ощутимый метеоудар в 4 балла;
  • 23 мая;
  • 28 мая – сильная магнитная буря, воздействие которой ощутят даже здоровые люди;
  • 29 мая – по сути, отголоски бури предыдущего дня.

При магнитных бурях люди чаще всего жалуются, что у них:

  • тяжелая головная боль,
  • бессонница,
  • они быстро утомляются,
  • болят суставы.

При этом наибольшую опасность для здоровья представляют скачки артериального давления – особенно для тех, у кого не в порядке сердечно-сосудистая система.

Как сообщали Українські Новини, Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие. По ее словам, многие жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы — недостаточно.

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