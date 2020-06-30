підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 червня 2020, вівторок, 16:46 8
Суспільство 2020-06-30T17:45:02+03:00
Українські Новини
В Одесі пройшла сильна злива — на вулицях утворилися ріки, водоспади і озера

В Одесі пройшла сильна злива — на вулицях утворилися ріки, водоспади і озера

Ольга Фандорина
Гроза, одеська область, Одеса, Затоплення вулиць, Злива

Тоді як в Одесі почався пляжний сезон, вдень у вівторок, 30 червня, пройшла сильна злива. Вона почалася над селищем Котовського, а потім пройшла і над центром міста. У центрі затопило проїжджу частину на деяких вулицях, відео очевидців публікують в телеграм-каналах.

Так, залило Балківську і частина Приморської, а Ланжеронівський узвіз перетворився в справжній водоспад.

Наразі рух через Митну площу відкрито, незважаючи на фонтани, що б'ють з люків. Легкові автомобілі та маршрутки проїжджають її без проблем, а от тролейбуси чекають повного сходження води. На місці вже працюють комунальники і екскаватор, який виїхав з порту.

Так, на вулиці Колонтаївській на проїжджу частину впало дерево, що призвело до зупинки руху трамвайного маршруту №5.

Крім того, підтоплення на вулиці Балківській і Хаджибейській дорозі заблокували роботу трамвайних маршрутів №15, 20, 22. На лінії «очеретяного трамвая» працює автобус.


Як повідомляли Українські Новини, після триденних вихідних на честь Дня Конституції під Одесою утворився кілометровий затор.

Крім того, на одеських пляжах вода не відповідає нормам. Воду брали на аналіз з 19 по 25 червня на пляжах Одеси та області. Зокрема, в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах.

Більше новин про: Гроза одеська область Одеса Затоплення вулиць Злива

Харківський бізнесмен витратив в одеському клубі 1...
Поблизу Одеси пронісся смерч...
Погода погіршиться в деяких областях. Рятувальники...
У Закарпатській області паводок затопив домівки і ...
Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року
Новини
Поблизу Одеси пронісся смерч 17:19
Через карантин поріг здачі ЗНО хочуть знизити, — ЗМІ 16:47
В Одесі пройшла сильна злива — на вулицях утворилися ріки, водоспади і озера 16:46
У Київській області зменшилася кількість випадків коронавірусу за добу. Де найбільше хворіють 16:42
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
більше новин
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
більше новин
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
більше новин
Кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину, збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok