В Одесі пройшла сильна злива — на вулицях утворилися ріки, водоспади і озера

Тоді як в Одесі почався пляжний сезон, вдень у вівторок, 30 червня, пройшла сильна злива. Вона почалася над селищем Котовського, а потім пройшла і над центром міста. У центрі затопило проїжджу частину на деяких вулицях, відео очевидців публікують в телеграм-каналах.

Так, залило Балківську і частина Приморської, а Ланжеронівський узвіз перетворився в справжній водоспад.

Наразі рух через Митну площу відкрито, незважаючи на фонтани, що б'ють з люків. Легкові автомобілі та маршрутки проїжджають її без проблем, а от тролейбуси чекають повного сходження води. На місці вже працюють комунальники і екскаватор, який виїхав з порту.

Так, на вулиці Колонтаївській на проїжджу частину впало дерево, що призвело до зупинки руху трамвайного маршруту №5.

Крім того, підтоплення на вулиці Балківській і Хаджибейській дорозі заблокували роботу трамвайних маршрутів №15, 20, 22. На лінії «очеретяного трамвая» працює автобус.





Як повідомляли Українські Новини, після триденних вихідних на честь Дня Конституції під Одесою утворився кілометровий затор.

Крім того, на одеських пляжах вода не відповідає нормам. Воду брали на аналіз з 19 по 25 червня на пляжах Одеси та області. Зокрема, в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах.