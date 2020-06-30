У Раді пропонують проводити техогляд автомобілів, які не відповідають екостандарту "Євро-4"

Верховній Раді 45 депутатів пропонують запровадити проведення технічного огляду автомобілів, які не відповідають екологічному стандарту "Євро-4", протягом 3 місяців з дня їх державної реєстрації та в подальшому 1 раз на 2 роки.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту № 3704, зареєстрованому 19 червня, передають Українські Новини.

"Законопроєктом пропонується... шляхом внесення змін до статті 35 Закону України "Про дорожні легкові автомобілі, які були у використанні, ввезені на митну територію України, оформлені для вільного обігу і зареєстровані в Україні, та які не відповідають екологічному стандарту "Євро-4". Пропонується встановити за таким автомобілям обов'язок проведення технічного огляду протягом 3 місяців з дня їх державної реєстрації та надалі 1 раз на 2 роки", - сказано в тексті.

Наголошується, що введення цих пропозицій пропонується одночасно зі скасуванням акцизного податку на транспортні засоби, тобто з 1 січня 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, у липні 2011 року Рада скасувала обов'язковий техогляд.

Тим часом, українці можуть зареєструвати авто в пересувному сервісному центрі МВС.