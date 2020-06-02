49% компаній планують скоротити інвестиції в Україну, - Американська торгова палата

В той час, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічну кризу, Американська торгова палата повідомляє, що 64% бізнесу - членів палати в Україні констатує падіння доходів через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні Американської торгової палати за результатами опитування про ведення бізнесу послеCOVID-19 в Україні, передають Українські Новини.

"Пандемія COVID-19 вплинула на доходи, кількість працівників та інвестиції компаній-членів палати. 64% компаній-членів спостерігають зниження доходів, і тільки 5% повідомляють про підвищення. 80% компаній вдалося зберегти кількість працівників, 18% - скоротили штат. 49 % компаній планують зменшити інвестиції в Україну", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що серед ключових довгострокових занепокоєнь бізнес-спільноти - економічний і споживчий спад (80%), політична і макроекономічна стабільність (51%), неможливість виконання бізнес-планів (36%) і повторний спалах COVID-19 (36%).

За даними Американської торгової палати, 78% компаній - членів палати вже мають стратегію виходу з карантину, а 44% планують своє повернення в офіс вже в червні-липні 2020 року.

"Основний фокус пост-COVID-19 бізнес-стратегій компаній - це діджіталізація та онлайн-сервіси і збереження робочих місць. Ми продовжимо співпрацювати з урядом, щоб доносити голос бізнесу на найвищому рівні, і стояти на захисті бізнесу, щоб компанії мали всю необхідну підтримку, щоб продовжувати працювати, створювати робочі місця і рухати економіку вперед", - розповів президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер.

Також зазначається, що очікування компаній - членів палати щодо строків повернення доходів в "норму" розрізняються, але переважна більшість прогнозує на кінець 2020 - початок 2021, а саме: 17% - в 3-му кварталі 2020 року, 24% - в 4-му кварталі 2020, і 16% - в 1-му кварталі 2021.

Як повідомляли Українські Новини, карантин в Україні обійшовся країні в 53,5 млрд доларів. Втрати економіки становили б 54 млрд доларів, якби Україна не вводила карантин.

Водночас експерти прогнозують, що економіка України продемонструє глибоке падіння в 2020.