підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 червня 2020, вівторок, 16:17 7
Бізнес 2020-06-02T18:45:03+03:00
Українські Новини
49% компаній планують скоротити інвестиції в Україну, - Американська торгова палата

49% компаній планують скоротити інвестиції в Україну, - Американська торгова палата

Кира Молчанова
Карантин, Інвестиції, економічний прогноз, економіка України, інвестиції в Україну
Інвестиції. Фото: Pixabay
Інвестиції. Фото: Pixabay

В той час, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічну кризу, Американська торгова палата повідомляє, що 64% бізнесу - членів палати в Україні констатує падіння доходів через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні Американської торгової палати за результатами опитування про ведення бізнесу послеCOVID-19 в Україні, передають Українські Новини.

"Пандемія COVID-19 вплинула на доходи, кількість працівників та інвестиції компаній-членів палати. 64% компаній-членів спостерігають зниження доходів, і тільки 5% повідомляють про підвищення. 80% компаній вдалося зберегти кількість працівників, 18% - скоротили штат. 49 % компаній планують зменшити інвестиції в Україну", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що серед ключових довгострокових занепокоєнь бізнес-спільноти - економічний і споживчий спад (80%), політична і макроекономічна стабільність (51%), неможливість виконання бізнес-планів (36%) і повторний спалах COVID-19 (36%).

За даними Американської торгової палати, 78% компаній - членів палати вже мають стратегію виходу з карантину, а 44% планують своє повернення в офіс вже в червні-липні 2020 року.

"Основний фокус пост-COVID-19 бізнес-стратегій компаній - це діджіталізація та онлайн-сервіси і збереження робочих місць. Ми продовжимо співпрацювати з урядом, щоб доносити голос бізнесу на найвищому рівні, і стояти на захисті бізнесу, щоб компанії мали всю необхідну підтримку, щоб продовжувати працювати, створювати робочі місця і рухати економіку вперед", - розповів президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер.

Також зазначається, що очікування компаній - членів палати щодо строків повернення доходів в "норму" розрізняються, але переважна більшість прогнозує на кінець 2020 - початок 2021, а саме: 17% - в 3-му кварталі 2020 року, 24% - в 4-му кварталі 2020, і 16% - в 1-му кварталі 2021.

Як повідомляли Українські Новини, карантин в Україні обійшовся країні в 53,5 млрд доларів. Втрати економіки становили б 54 млрд доларів, якби Україна не вводила карантин.

Водночас експерти прогнозують, що економіка України продемонструє глибоке падіння в 2020.

Більше новин про: Карантин Інвестиції економічний прогноз економіка України інвестиції в Україну

Київ і 7 областей не відповідають критеріям для по...
Бойко в Луганській області розповів, як уряд залиш...
Економісти назвали головні ризики для української ...
Інвесткомпанія Millstone&Co найближчим часом може ...
Україна не має наміру знижувати пенсійний вік
Рада дозволила експорт донорської крові, але з дозволу Кабміну і в гуманітарних цілях
Новини
Поліція затримала ще 13 учасників перестрілки у Броварах під Києвом 18:55
Слова Джорджа Флойда підняли в небо. Фото: Facebook/cnn
"Я не можу дихати". Плакати з останніми словами загиблого Джорджа Флойда підняли в небі над США 18:43
В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів: СБУ вилучила 15 млн пачок 18:30
Холодницький розповів, де проведе літню відпустку 18:26
Кондратюк в сорочці Valentino. Фото: Yan Dobronosov
Віцеспікерка Олена Кондратюк похвалилася в Раді сорочкою "Valentino" за 860 євро 18:06
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
більше новин
Індексацію пенсій хочуть проводити щорічно 1 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok