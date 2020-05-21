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21 травня 2020, четвер, 21:57 8
Економіка 2020-05-21T22:30:02+03:00
Українські Новини
Карантин обійшовся Україні в 53,5 млрд доларів, - економісти

Карантин обійшовся Україні в 53,5 млрд доларів, - економісти

Ярина Вацяк
Карантин, економіка України, Коронавірус, Збитки від коронавірусу
Гроші
Гроші

Карантин в Україні які знову продовжили до 22 червня, але вже з ослабленнями, обійшовся країні в 53,5 млрд доларів. Втрати економіки становили б 54 млрд доларів, якщо б Україна не вводила карантин.

До таких висновків прийшли в Київській школі економіки, пише "Сьогодні".

Так, там вважають, що за умови повного зняття карантинних заходів з 12 травня загинуло б приблизно 120 тисяч осіб у разі розвитку ситуації за найгіршим сценарієм.

"Зняття карантину у "чорному" сценарії, який передбачає високу смертність, варто було б Україні 54 млрд доларів, або третину нашого ВВП. З іншого боку, ми можемо порахувати, скільки грошей економіка втрачає через те, що карантин триває: транспорт не працює, економічна криза триває, люди втрачають роботу... Ці втрати становлять приблизно 53,5 млрд доларів", – підрахували у своєму дослідженні фахівці організації.

Згідно з опублікованим у 2017 році дослідженням американських економістів Кіпа Вискуси і Клейтона Мастермана, вартість статистичної життя (цінність, яку суспільство готове віддати за зменшення статистичної ймовірності того, що один з членів товариства помре) для України становить 0,454 млн доларів (для США – близько 10 млн доларів).

Втрати економіки у разі запровадження карантину КШЕ розрахувала на основі поняття "середньостатистичного життя" в Україні, а дані про шкоду карантину для економіки – на основі математичних моделей і прогнозів уряду і МВФ.

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Також аналітики заявили, що реальні доходи українців скоротяться, ціни зростуть, а роботи буде менше.

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