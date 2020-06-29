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29 червня 2020, понеділок, 13:02 9
Суспільство 2020-06-29T13:44:01+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області продовжує зростати. Де найбільше хворих

Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області продовжує зростати. Де найбільше хворих

Елизавета Кесельман
Карантин, Київська область, Коронавірус, Кількість хворих на COVID-19 у Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У той час, як МОЗ готує лікарні до "другої хвилі" пандеміїв Україні третій день спадає захворюваність на коронавірус, кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 28 червня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 40 осіб до 2 546. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 29 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 2 546 випадків захворювання коронавірусом (у т. ч. 216 дітей та 463 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 40... За час пандемії померли 50 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджено 564 випадки захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 210, в Софіївській Борщагівці - 74 і в Петропавлівській Борщагівці - 49), в Обухівському районі - 277 випадків (найбільша кількість в Обухові - 137 і Українці - 41).

Також 115 випадків захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 95 - у Броварському районі, 71 - Баришівському, 72 - у Васильківському, 48 - у Київському, 39 - в Кагарлицькому, 34 - в Миронівському, 35 - в Бородянському, 22 - в Макарівському.

При цьому 140 випадків підтверджені в Білій Церкві, 130 - в Ірпені, 97 - в Яготині, 90 - у Броварах, 87 - в Борисполі, 59 - в Бучі, 53 - в Коцюбинському, 51 - у Фастові, 44 - в Кагарлику, 42 - у Василькові, 39 - у Вишгороді.

Всього за час пандемії одужали 1 319 осіб (у тому числі 110 дітей).

На стаціонарному лікуванні перебуває 284 людини, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 2 262 людини.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 914 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 38 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавірусу в Києві стрімко зменшується другий день поспіль.

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