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  • На кордоні з Польщею затримали українця, якого розшукує Інтерпол в 190 країнах
30 червня 2020, вівторок, 13:35 10
Європа 2020-06-30T15:30:03+03:00
Українські Новини
На кордоні з Польщею затримали українця, якого розшукує Інтерпол в 190 країнах

На кордоні з Польщею затримали українця, якого розшукує Інтерпол в 190 країнах

Елизавета Кесельман
Польща, Прикордонники, Розшук Інтерполом, українець, кордон Польщі
Кордон Польщі. фото: embaperu.ch
Кордон Польщі. фото: embaperu.ch

На пункті пропуску в Польщі, в'їзд куди все ще відкритий для українців не повністю, прикордонники затримали громадянина України, який, як виявилося, розшукується Інтерполом в 190 країнах світу через вбивства та розкрадання державного майна. Про це повідомляє "Польське радіо".

Наголошується, що польські прикордонники виявили, що дані українця є в базах розшуку Інтерполу під час паспортного контролю. Як виявилося, 50-річного чоловіка розшукують багато років. Його підозрюють у вбивствах і розкраданні майна в Україні.

Повідомляється, що чоловік був затриманий і переданий поліції. Далі за рішенням суду його повинні екстрадувати.

За словами польських прикордонників, від початку 2020 року в підкарпатських переходах на польсько-українському кордоні затримали 62 людини, розшукуваних "червону картку" Інтерполу.

Як повідомляли Українські Новини, ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк знаходиться в розшуку Інтерполу через справу "Роттердам+", яка призвела до фінансових втрат розміром в 19 млн.

Крім того, на болгарсько-грецькому кордоні Інтерполом було затримано колишнього депутата Сергія Мельничука за запитом Росії.

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