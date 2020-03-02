Інтерпол затримав екс-депутата Ради Мельничука на болгарсько-грецькому кордоні за запитом Росії

Інтерпол затримав колишнього депутата Верховної Ради Сергія Мельничука (позафракційний) за запитом Росії.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мене затримали на болгарсько-грецькому кордоні. Картку Інтерполу виставила Росія", - сказав він.

Він зазначив, що знаходиться у відділенні з дружиною, яка на 7-му місяці вагітності і 9-місячним сином.

Як повідомляли Українські Новини, на початку 2019 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації Мельничуком. Санкція статті передбачає штраф від 2 500 (42 500 гривень) до 3000 (51 000 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що депутат Мельничук не задекларував корпоративні права на мільйон гривень.