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30 червня 2020, вівторок, 13:02 6
Економіка 2020-06-30T14:45:02+03:00
Українські Новини
Газ у Європі подорожчав на 9%

Газ у Європі подорожчав на 9%

Григорий Яковенко
Газ, Ціна на газ, ціни на газ в Європі
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Спотова ціна газу на нідерландському газовому хабі TTF 23-30 червня травня збільшилася на 8,8%, або на 4,94 євро/тис. куб. м до 61,1 євро/тис. куб. м.

Про це свідчать результати торгів на біржі Powernext/EEX, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 24 червня спотова ціна на газ зросла до 60,88 євро/тис. куб. м.

При цьому 25 червня ціна почала зниження і 28 червня становила 50,64 євро/тис. куб. м.

Слідом, 29 червня ціна почала збільшуватися і 30 червня досягла позначки в 61,1 євро/тис. куб. м.

У свою чергу в гривневому еквіваленті з 23 по 30 червня спотова ціна на газ збільшилася на 9%, або на 150,95 гривень/тис. куб. м до 1 830 гривень/тис. куб м. (згідно з курсом НБУ станом на 30 червня).

Як повідомляли Українські Новини, як перевести куби газу в кіловат-години: проста і зрозуміла інструкція.

Також "Нафтогаз" знизив ціну на газ для для населення майже на 6% на червень.

При цьому "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промспоживачів на 8,7-9,7% на липень.

Раніше Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на червень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 19,1-20,7% до 3 255,6-3 818,4 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

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