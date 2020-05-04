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04 травня 2020, понеділок, 19:56 9
Суспільство 2020-05-04T21:15:02+03:00
Українські Новини
Партія Зеленського втрачає рейтинг, а Вакарчук не проходить у Верховну Раду, - опитування

Партія Зеленського втрачає рейтинг, а Вакарчук не проходить у Верховну Раду, - опитування

Ольга Фандорина
Рейтинг, Володимир Зеленський, соцопитування, Політичне соцопитування
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

42,6% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського, 14,9% - за колишнього Президента Петра Порошенка, а 12,2% - за співголови фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка на виборах глави держави.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, за кого б вони проголосували, якби вибори Президента відбувалися наприкінці квітня.

Серед тих, хто голосував би і визначився з кандидатом, 42,6% віддали б голос Зеленському, 14,9% - Прошенко, 12,2% - Бойко, 9,7% - голові фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" в Раді Юлії Тимошенко, 6,4% - голові партії "Сила і честь" Ігор Смешко, 4,3% - голові партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 3,5% - голові Радикальної партії Олега Ляшка, 1,8% - депутату від фракції "Голос" в парламенті Святославу Вакарчуку, 0,8% - екс-депутата Ради від фракції "Опозиційний блок" Олександру Вілкулу.

3,7% опитаних віддали б голос іншим кандидатам, проте яким саме - не уточнюється.

Опитування проводилося 17-25 квітня серед 4 024 повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг Президента Володимира Зеленського за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 27-30 березня, впав з 52% до 46% порівняно з опитуванням від 22-25 листопада 2019 ріка.

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