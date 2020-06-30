В Одесі п'ять пляжів не відповідають санітарним нормам

Після початку курортного сезону в Одесі, дослідження проб морської води показали, що п'ять одеських пляжів не відповідають нормативним вимогам. Про це йдеться в повідомленні Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"В зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам - 13 проб (пляжі м. Одеса, а саме: 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану, 10 станція Великого Фонтану, "Аркадія", "Дельфін"). На санітарно-хімічні показники було досліджено 9 проб. Всі проби відповідали гігієнічним вимогам", - сказано в ньому.

Водночас всі досліджені проби питної води в Одесі відповідають гігієнічним вимогам.

За результатами даних лабораторного контролю стану забруднення атмосферного повітря на території житлової забудови Одеси перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду встановлено у 4 випадках.

За даними акустичного моніторингу на території житлової забудови біля автомагістралей з інтенсивним рухом, в контрольних точках в Одесі встановлено перевищення гранично допустимих рівнів.

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС пояснила, чого не можна робити на пляжах з міркувань безпеки.

Тим часом київські пляжі з початку відкриття пляжного сезону заполоняють відпочиваючі без масок, які, крім того, не дотримуються соціального дистанціювання.