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30 червня 2020, вівторок, 10:53 7
Фінанси 2020-06-30T12:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ наростив купівлю валюти на міжбанку в 3,9 раза

НБУ наростив купівлю валюти на міжбанку в 3,9 раза

Ирина Николенко
НБУ, Валюта, Курс валют, курс долара, Міжбанк, купівля валюти, Міжбанківський валютний ринок
НБУ купив 424,5 млн доларів на міжбанку
НБУ купив 424,5 млн доларів на міжбанку

Національний банк у робочий тиждень з 22 по 26 червня закупив 424,5 млн доларів на міжбанківському валютному ринку, таким чином наростивши купівлю валюти в 3,9 раза відносно попереднього тижня, в той час, як національна валюта після триденних вихідних зросла в ціні на 0, 80 копійок і становить на сьогодні, 30 червня, 26,6922 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 424,5 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 3 236,6 млн доларів, а продали – 1 789 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав – 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 3 715,1 млн доларів, а продано – 2 793,1 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, з 9 по 12 червня Національний банк купив 40 млн доларів на міжбанківському валютному ринку за єдиним курсом, що менше в 10 разів за показник 1-5 червня.

Тим часом Нацбанк заявив, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи, оскільки був у хорошій формі, однак має підготуватися до негативних середньострокових наслідків.

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