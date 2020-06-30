НБУ наростив купівлю валюти на міжбанку в 3,9 раза

Національний банк у робочий тиждень з 22 по 26 червня закупив 424,5 млн доларів на міжбанківському валютному ринку, таким чином наростивши купівлю валюти в 3,9 раза відносно попереднього тижня, в той час, як національна валюта після триденних вихідних зросла в ціні на 0, 80 копійок і становить на сьогодні, 30 червня, 26,6922 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 424,5 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 3 236,6 млн доларів, а продали – 1 789 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав – 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 3 715,1 млн доларів, а продано – 2 793,1 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, з 9 по 12 червня Національний банк купив 40 млн доларів на міжбанківському валютному ринку за єдиним курсом, що менше в 10 разів за показник 1-5 червня.

Тим часом Нацбанк заявив, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи, оскільки був у хорошій формі, однак має підготуватися до негативних середньострокових наслідків.