НБУ скоротив покупку на міжбанку валюти в 10 разів до $40 млн

Після того, як Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,1 млрд доларів, Національний банк у період з 9 по 12 червня скоротив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку в 10 разів до 40 млн доларів порівняно з попереднім тижнем, 1-5 червня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 40 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 2 702,1 млн доларів, а продали – 1 789 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав - 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 3 180,6 млн доларів, а продано – 2 793,1 млн. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 червня на 4,73 коп. до 26,8329 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,99 коп. до 26,5674 UAH/USD.

Тим часом економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.