У Києві пенсіонерам не будуть скасовувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті через карантин

Київська міська державна адміністрація не планує тимчасово скасовувати пільги на проїзд у громадському транспорті, в тому числі безкоштовний проїзд пенсіонерам, через те, що в Україні ввели загальнонаціональний карантин, який триватиме до 3 квітня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Київміськадміністрації.

"Про таке (тимчасове скасування пільг на проїзд) не йшлося", - повідомили в КМДА.

Таким чином, пільговий проїзд у громадському транспорті з 18 березня залишиться дійсним.

Раніше Чернівецька міськрада з метою запобігання поширення коронавіруса тимчасово скасував безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів з тим, щоб вони в період карантину менше їздили у громадському транспорті.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня не буде працювати метрополітен, а також з 18 березня буде обмежено кількість пасажирів в наземному громадському транспорті до 10 людей в автобусі.

Незважаючи на це в Києві продовжують працювати стихійні ринки, кав'ярні, кіоски з шаурмою і квіткові кіоски.